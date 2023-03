Steve Austin imagina luchar con John Cena en la WWE

Steve Austin y John Cena nunca cruzaron sus caminos en la WWE pero podemos imaginar que habría sido histórico si lo hubieran hecho. Y así mismo lo imagina el miembro del Salón de la Fama, pues de ello estuvo hablando recientemente en Out of Character with Ryan Satin.

> Steve Austin habla de cruzarse con John Cena en WWE

“Trabajar con él habría sido un verdadero punto culminante, y he tenido un montón de momentos destacados. Habría sido algo realmente especial. Hay algo en John. La gente está tan interesada en sus luchas. Es un talento muy especial. Hubiera sido genial tener un combate con él. ¿Sucederá alguna vez? No. Pienso mucho en John y lo amo”.

‘Stone Cold’ también dio a conocer si alguna vez consideró verse las caras con ‘The Champ’:

“No, en realidad no. Los nombres siempre han sido lanzados en las conversaciones y cosas así. Dije que nunca volvería a luchar de verdad, a menos que, porque nunca dices nunca, a menos que las estrellas se alinearan correctamente. Lo hicieron para trabajar con KO [Kevin Owens] en Dallas, así que hicimos eso. Realmente no estaba molesto, ‘va a ser un combatealtamente competitivo’. No esperabas que estuviéramos 30 minutos. Creo que superamos las expectativas y funcionó para ese momento y lugar. Estoy bien“.

Estas palabras nos recuerdan lo que dijo John Cena de Steve Austin en 2015:

“Me gustaría enredar cuernos con Stone Cold Steve Austin. Solo porque fue él quien llevó y puso la bandera en la Attitude Era. Creo que hay también un montón de desafíos sin resolver en el camerino de WWE y me gustaría ser parte de ellos, pero no voy a dar nombres porque no vine hoy aquí a eso. Pero sí, hay algunos tipos a los que me gustaría enfrentarme“.

¿Te gustaría que Steve Austin y John Cena se enfrentaran en WWE?