Dustin Rhodes planea abrir su propia compañía indie

Pocos luchadores en activo tienen la carrera, en cuanto a éxito, reconocimiento y extensión de Dustin Rhodes. Pero no se dedica únicamente a continuar ampliando su legado sino que también dirige la Rhodes Wrestling Academy, una escuela de formación para luchadores profesionales emergentes con sede en Texas, la cual llevará a cabo su séptima exhibición de estudiantes el 26 de marzo. Y hay más, porque el veterano guerrero está planeando abrir la Rhodes Wrestling Association, su propia compañía indie, según señala en Sports Guys Talk Wrestling.

“Eso es correcto. Probablemente sucederá en algún momento a fines del verano. Será local aquí. Sé que Inspire vino a la ciudad y Wrestle Circus hace un poco, y un par más, pero realmente podemos tomar el control este mercado en Austin y hacer algo grande con él. Eso es todo lo que espero. Estos niños tienen un lugar para ir frente a otros niños y la gente para sentir su energía. Esto no es mucho. Cuando tienes 300 personas, es te da mucha más energía. Austin es una gran ciudad de lucha profesional”.

Veremos cómo va ese plan en los siguientes años. Volviendo ahora a la escuela, también comentó si tiene previsto traer de vuelta a antigunos alumnos para la exhibición:

“He pensado en eso y trato de traer a algunos de exhibiciones y campamentos anteriores para que simplemente estén, los quiero allí para ayudar porque tienen un poco más de experiencia. Cuando estoy reservando esto, quiero que sea como una escalera. Quiero que sea emocionante al principio y solo crezca en cada combate después de eso. Tener un escaparate de estudiantes con ex-alumnos, he pensado en eso, pero tenemos estos campamentos y es su momento para brillar un poco. Con la apertura de la Rhodes Wrestling Association, puedo hacer más de esas cosas para que tengan la oportunidad de trabajar frente a una multitud localmente en Austin“.

