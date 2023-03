“¿Cuándo es? ¿Es en junio? Está bien, ¿qué día? [La fan no está segura de la fecha]. No sé cuándo presentarme entonces. ¿Alguien sabe la fecha? Junio está muy lejos. Podría ser julio, podría estar abierta. Tengo que recibir esa llamada telefónica. Tengo que recibir esa llamada telefónica”. Ya se sabe que habrá una segunda edición AEWxNJPW: Forbidden Door, y Mercedes Moné preguntaba por ella recientemente. No cabe duda de que sería enorme que la Campeona IWGP participase en el evento.

> Tony Khan, Mercedes Moné y Forbidden Door 2

Más recientemente, le preguntaron por estas palabras a Tony Khan en The Bet Las Vegas & The Sporting Tribune y el presidente de All Elite Wrestling se mostró encantado con lo dicho por ‘The CEO’:

“Es algo muy alentador de escuchar y tengo mucho respeto por Mercedes. Ella es una gran luchadora profesional y, sin duda, una de las mejores del mundo. Cualquier compañía de lucha libre en el mundo, incluida AEW, es muy afortunada de tener a Mercedes. Actualmente, ella es la campeona mundial de nuestro socio New Japan Pro-Wrestling. Es una gran campeona para ellos y me alegro de que haya mencionado Forbidden Door porque será un evento muy emocionante. Ciertamente, la sombra de Mercedes es grande en New Japan Pro Wrestling en este momento. Cuando AEW y New Japan se enfrenten en Forbidden Door, será muy interesante ver qué sucede y, ciertamente, ella es una de sus principales estrellas en New Japan. Lo convierte en una situación muy interesante para Forbidden Door“.

