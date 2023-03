Steve Austin: “Trabajar en WWE es como terapia“

Cuando hablamos del retiro de John Cena nos referimos siempre a los encordados, incluso cuando él mismo recientemente dijo, lo cual luego tuvo que aclarar, tras una aparición en Monday Night Raw que por primera vez sintió que podría ser una de sus últimas ocasiones en la WWE. Luchas le quedan pocas pero apariciones, imposible contarlas. Aquí entra quien nos ocupa ahora, Steve Austin, que sigue apareciendo de cuando en cuando, y luchó en WrestleMania 38, a sus 58 años; ‘The Champ’ tiene 45 así que le quedarían al menos 13 años.

> Para Steve Austin, WWE es como terapia

Pero dejemos a un lado al líder de la Cenation para continuar con ‘Stone Cold’ y sus recientes declaraciones en The Wrestling Classic. No aclara nada sobre su futuro en la compañía luchística mientras se está hablando tanto de si estará o no en WrestleMania 39. A falta de tan poco parece improbable pero que sepamos no está descartado. En cambio, habla de lo bien que le sienta trabajar en la WWE, no luchar, sino formar parte de un evento o programa. No profundiza demasiado pero es interesante lo que comenta.

“Le digo a la gente que cuando te arrastran por las carreteras, vivir esta vida es una vida difícil. Tuvimos buenos momentos, malos momentos, como cualquier otra persona, pero estás en el camino.

“Muchas veces, cuando fui a Monday Night Raw, fue como ir a terapia para mí. Entonces, cuando escuché:‘Oye, estás haciendo esto, estás rompiendo esto, estás rompiendo’, me especializo en romper cosas”.

¿Te gustaría que Steve Austin luchara en WrestleMania 39?