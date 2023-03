3 récords de WrestleMania que pronto romperá WWE

Hulk Hogan entró en las tres primeras WrestleMania como Campeón WWE, aunque no defendió el cinturón en la primera, pero lo puso en juego contra King Kong Bundy y Andre The Giant en las dos siguientes. No es un mal récord para el hombre con más eventos estelares en la historia de WrestleMania. Triple H defendió el título mundial en tres ocasiones, pero se dividieron a lo largo de toda una década. Pero si hay alguien que puede superarlo este año es Roman Reigns quien va a entrar en WrestleMania 39 como Indiscutible Campeón Universal WWE, pero ¿Saldrá del evento también como campeón? Si puede superar a Cody Rhodes, romperá este tremendo récord.

Roman se convirtió en Campeón Universal en Payback 2020. Entró en WrestleMania 37 como campeón y venció a Edge y Daniel Bryan. Un año después, Reigns se encargó de Brock Lesnar y este año se enfrentará a Cody. Si Roman Reigns puede lograrlo, ¿Volveremos a ver cómo se rompe éste nuevo récord?

►La asistencia de público más alta de la historia

Si hay algo que puedes decir sobre Estados Unidos es que les encanta construir nuevos estadios, a cada cuál más y más grande. Los lugares legendarios de WrestleMania como el Pontiac SilverDome y el Georgia Dome ya no existen, mientras que el Reliant Astrodome está vacío. Afortunadamente para WWE, estadios más grandes y mejores se han levantado de aquellas cenizas. El récord de asistencia actual de WrestleMania es de 101.763, si creemos en los propios números de WWE, diciendo que el AT&T Stadium se llenó para WrestleMania 32.

A pesar de obtener números tan altos, solo 78.453 estuvieron en el mismo estadio para la segunda noche de WrestleMania 38. El secreto para una alta asistencia es simple: reserva el lugar más grande que hay, coloca tantas sillas como puedas y haz el “escenario” más pequeño. Con el Royal Rumble y SummerSlam disputándose en estadio cada vez más grandes, es cuestión de tiempo que ese récord se ponga en peligro (no mencionaremos que trasladaron Money in the Bank 2022 desde Allegiant Stadium debido a las bajas ventas de entradas), la demanda está ahí.