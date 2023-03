¿Cómo surgió Stone Cold Steve Austin?

A pesar de su relativo éxito en el fútbol americano, Stone Cold Steve Austin aspiraba a ser un luchador profesional desde que se enamoró del negocio a los siete años. Después de la universidad, Austin se convirtió en luchador cambiando su nombre y personalidad varias veces mientras trataba de hacer crecer carrera en la industria del deporte de entretenimiento. WWE siempre fue la primera opción para el luchador de Texas y el año pasado también fue la última. En una reciente entrevista con NBC Los Ángeles ha dedicado tiempo a repasar su carrera, comentar cómo es su relación con Triple H y más.

► Sus continuos cambios de personaje hasta encontrarse a sí mismo

“Cuando entré en WWE empezaron a llamarme ‘The Ringmaster’, y había estado luchando como Steve Austin durante unos 7 años, así que simplemente no tenía una identidad y no funcionaba, estaba frustrado. Entonces, se nos ocurrió el nombre, ‘Stone Cold’ y me afeité la cabeza y gané musculatura y las cosas empezaron a hacer ‘clic’ para mí.

“Una vez encontré mi identidad y supe quién era, básicamente era un tipo que había sido pateado y nadie veía ningún futuro en mí, así que empecé a desahogarme y me enfadé bastante. En lo que respecta al ring, actué de manera muy física, como si tuviera que realizar el mismo esfuerzo que realizaba cuando jugaba al fútbol.

“Tomé mi instinto asesino del campo y pasé esa actitud al ring. Stone Cold’Steve Austin creció en el sur de Texas acarreando heno, cazando, haciendo trabajos manuales…, empecé a hablar de toda esa basura. Acabo de empezar a regurgitar eso y muchas otras cosas que escuché de Richard Pryor y mis padres. Así que empecé a hacer promos y Stone Cold Steve Austin cobró vida y se convirtió en una fuerza de la naturaleza a tener en cuenta. Comenzó como un rudo y en la transición de una lucha se convirtió en un buen tipo… y el resto es historia”.

► Su relación con Triple H y sus luchadores favoritos en la actualidad

“No sé quién va a estar aquí esta noche. Sé que Bayley va a estar aquí, y ella y yo tenemos cosas en común ya que regresamos después de mucho tiempo de inactividad por una lesión en la rodilla y ella está demostrando que sigue siendo una de las mejores sobre el cuadrilátero. The Miz es uno de los trabajadores más duros del negocio que realmente trabajó duro para llegar a estar donde está hoy, con todos rendidos a sus pies. A Xavier Woods le conozco también desde hace mucho tiempo y sé que se merece seguir progresando hasta la cima. No me envío mensajes de texto con los chicos ni los llamo por teléfono, pero cuando nos juntamos volvemos a ser como una familia y eso es lo importante de este negocio. En gran parte gracias a Triple H que siempre ha estado ahí para ayudarme. Tuvo un papel muy importante en mi regreso el pasado año y espero que siga haciendo las cosas igual de bien que hasta ahora. Es un gran tipo“.