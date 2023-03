Mark Sterling explica su regreso con Jade Cargill

De la noche a la mañana, Mark Sterling volvió a trabajar como el abogado de Jade Cargill en AEW, lo cual no ha pasado desapercibido por los fans, que recuerdan que si bien estuvo a su lado en el comienzo de su aventura llegado el momento se alejó de ella para trabajar con The Varsity Athletes o MJF. Pero en realidad ambos nunca rompieron su relación, únicamente estuvieron trabajando en caminos distintos, como descubrimos ahora que el ‘Smart’ ha querido abordar los comentarios de los fanáticos.

“WhY iS He BaCk WiTh JaDe WiTh nO ExPlAnAtIoN?”

Here it is: I’ve been @Jade_Cargill’s lawyer for the past 2 years, that never changed. @Miss_LeilaGrey does a great job assisting the #jadebrand ringside so I don’t have to!

Right now we are fighting a legal battle and I’m needed. pic.twitter.com/AK7N3g9dNB

— Smart Mark Sterling, Esq. (@MarkSterlingEsq) March 23, 2023