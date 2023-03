¿Planea WWE el final del Campeonato Universal?

Gran parte de la fanatizada está pidiendo a gritos que se considere la separación de los campeonatos Mundial y Universal de WWE desde que Roman Reigns venciera a Brock Lesnar y unificara ambos. Hay quien incluso pedía que volviera el “Big Gold belt” de Ric Flair trajo a WWE desde WCW o que si Cody Rhodes gana en WrestleMania 39 haga que regrese el campeonato del águila que se hiciera famoso con Macho Man o Hulk Hogan en los ochenta y noventa y… aunque esto no haya sucedido (aún) y no parece estar sobre la mesa sí que ha surgido una noticia en la mañana de hoy que podría dar esperanzas a los más fanáticos ya que Triple H podría estar considerando seriamente el “abandono” del Campeonato Universal de WWE, según Cultaholic.

►Planes para “desechar” el Campeonato Universal

Siempre según Fight Fans (a través de Cultaholic) se afirma que Triple H ha sugerido retirar el campeonato ya que no le gusta, presumiblemente quedándose solo con el Campeonato WWE y teniendo al campeón tanto en Raw como en SmackDown. Más o menos lo que Roman Reigns ha estado haciendo durante el último año desde que ha tenido ambos títulos, aunque ha estado en SmackDown mucho más de lo que ha estado en Raw.

Hay que tener en cuenta algunas de las cosas que ha estado diciendo Cody Rhodes en las últimas entrevistas sobre los campeonatos en caso de que los gane a Reigns en WrestleMania. La “Pesadilla Americana” quiere traer de vuelta al águila, y sólo así podría ser capaz de hacerlo. Hay quien dice que en lugar de salir en el Raw post-WrestleMania con dos títulos, saldría solo con uno, llamándolo como el Campeonato Unificado WWE, o simplemente refiriéndose a él como el Campeonato WWE. Y no sería de extrañar ya que vimos cómo Cody trajo de vuelta el antiguo diseño del Campeonato Intercontinental, desgraciadamente cambiado de nuevo no hace demasiado.

►Cambio de planes (demasiados)

Todo esto debería tomarse con mucha distancia y siendo muy precavidos ya que parece más producto de la fanatizada que de la propia WWE o del propio Triple H. Creemos que está aún lejana la posibilidad de que WWE cancele los planes para el campeonato Universal, aunque ya saben lo que dicen: “Con WWE nunca digas nunca“. Incluso si Triple H quisiera deshacerse de él en algún momento, es posible que ya haya cambiado de opinión o que ya se le haya hablado. Eso parece haber sido lo que sucedió cuando, aparentemente, tenían planes de hacer que Drew McIntyre se convirtiera en campeón en Clash at The Castle o al menos le “robara” uno de los campeonatos a Roman Reigns, cosa que finalmente no ocurrió ya que Solo Sikoa lo evitó.

Si sucede, la carrera de seis años y medio del Campeonato Universal WWE llegará a un final adecuado. No solo fue ganado por la Superestrella que lo mantuvo durante más tiempo (con mucho), Roman Reigns, sino que nadie ha sido campeón por tanto tiempo desde la época de Hulk Hogan en los noventa. Goldberg, Kevin Owens, Brock Lesnar o Finn Bálor fueron algunas de las Superestrellas que lo mantuvieron sobre su hombro.