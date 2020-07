Como ocurriera con Luke Gallows, que empezó en WWE como Festus, Vince McMahon no recordaba a EC3, que había trabajado en su empresa como Derrick Bateman. En realidad, se llamó Mike Hutter durante unos meses pero al poco de entrar al extinto territorio de desarrollo Florida Championship Wrestling en 2009 lo cambió al que utilizaría hasta su despido en 2013.

El ahora luchador de Impact Wrestling comenzó trabajando en FCW, donde llegó a ser Campeón de Parejas junto a Fandango, que entonces se llamaba Johnny Curtis. Tiempo más tarde participó en la cuarta temporada de NXT, cuando la marca amarilla era un concurso. También lo hizo en la quinta. Pero en ninguna la fue demasiado bien y después de algunas historias de poca importancia abandonó la compañía.

► Vince McMahon no recordaba a EC3

Eso mismo podría decirse de su segunda etapa, que finalizó el 15 de abril de este 2020. Una etapa de la cual ha estado hablando mucho desde entonces, sin guardarse nada, contando tanto lo malo como lo bueno. Recientemente se sentó con Wrestle Talk para precisamente recordar sus tiempos como Superestrella. Durante la entrevista, reveló que el mandamás no se acordaba de que ya había trabajado para él.

"Creo que no tenía ni idea. De hecho, una vez, tuvieron una reunión y mientras estaban viendo Impact aparecí y no recuerdo quien me lo dijo pero fue alguien del equipo creativo quien dijo que Vince había dicho: ‘¿Quién es este tipo? Deberíamos contratarlo'. Le dijeron: 'Es Derrick Bateman'. Y él dijo: '¿Quién?'".

No sólo es una lástima que el dueño de la empresa no se acordara de su luchador sino que pensó que debían contratarlo y cuando lo hicieron no hicieron nada más que darle el peor manejo posible. Desaprovecharon totalmente el gran talento de EC3.

