La broma de Seth Rollins a Big Swole cuando estaba en WWE

Poco después de conocer el la interacción de la luchadora de AEW con Brock Lesnar ahora se conoce la broma de Seth Rollins a Big Swole cuado estaba en WWE. Antes de nada, ella no tuvo una gran carrera en el imperio McMahon pero tanto en 2016 como en 2018 estuvo brevemente en el mismo.

Pudo disputar tres combates, uno de ellos en Monday Night Raw. Los otros dos fueron durante el Mae Young Classic, el primero dentro del torneo en sí y el segundo fuera de mismo y de la televisión. Además, no es la primera vez que, fuera de estas luchas, se la relaciona con esta misma empresa.

Durante una reciente entrevista en AEW Unrestricted, la gladiadora recordó la ocasión en que el "Mesías" le hizo una broma entre bastidores antes de que atravesara la cortina para un combate en WWE. Consistió en que Rollins la convenció de que no iba a poder ver a ninguna de las personas que estaban entre la fanaticada, que solo iba a poder ver a su oponente en el encordado; de esa manera podría concentrarse únicamente en el encuentro luchístico.

"Antes de que tuviera mi combate, Seth se acercó a mí y me dijo que no iba a poder ver nada ahí afuera. Me dijo que cuando saliera a escena no iba a poder ver nada nada más que a mi rival, así que podría concentrarme.

"Me dijo: 'No puedes ver a nadie, pero ellos pueden verte a ti, así de oscuro está'. Estaba mintiendo. Cuando salí podía ver a todo el mundo. Pensé: 'Está bien, está bien. Está bien, Seth. Muy bien, López (Seth Rollins se llama Colby López). ¡Voy a darte lo tuyo cuando vuelva ahí atrás!'".