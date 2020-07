Pocos días después de hacer su regreso a Impact Wrestling sigue hablando de sus tiempos como Superestrella. Ahora sale a la luz que EC3 no era feliz en WWE. La verdad es que este veterano luchador pasó de poder ser una gran estrella en el imperio McMahon ha ser una de las mayores decepciones de los últimos años.

La buena noticia para él es que ahora tiene la oportunidad de volver a brillar en la empresa en la que más lo hizo a lo largo de su carrera. Nunca ha sido más relevante como cuando fue Campeón Mundial de Peso Completo TNA. A ver qué pasa esta noche cuando vuelva a los shows semanales.

Sin saber si va a ser feliz de ahora en adelante, EC3 reveló cuando dejó de serlo en WWE hablando con WrestleTalk.

“Me di cuenta antes de que me despidieran, especialmente cuando empecé mi carrera en las marcas principales, de que no era feliz. Me di cuenta de que el aspecto financiero no es lo único importante. ¿Cuán importante para mí era poder expresarme, poder crear algo a mi manera?

"Entiendo que hay que dar y recibir cuando trabajas para alguien, que no puedes hacer todo como quieras. Si todos estuvieran haciendo lo que quieren hacer, sería una catástrofe. Pero no fue estaba siendo recompensado por el esfuerzo.

"Honestamente, iba a pedir que me rescindieran el contrato. La pandemia fue lo único que me retuvo allí, porque necesitaba dinero para mantener a mi familia en caso de que sucediera algo horrible; así que lo hicieron por mí y eso está bien. Estaba bien, en realidad. Estaba muy aliviado.

"El hombre que me llamó parecía estar muy molesto por tener que hacerlo, pero pensé que estaba bien. Pensé que todo iba a estar bien. Ya no vivo en el pasado. Ahora no tengo a nadie a quien demostrarle nada".