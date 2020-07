► Cesaro extraña a los fanáticos, aunque aprovecha su ausencia

Aunque sabe aprovechar su ausencia para desenvolverse de diferentes maneras, Cesaro extraña a los fanáticos y la magia que estos aportan a WWE. Porque la lucha libre no existiría sin público que la disfrute desde una distancia prudente, aunque en ocasiones no suficiente. Además, el luchador suizo siempre ha recibido mucho cariño de la multitud, a pesar de que la mayoría de su tiempo como Superestrella lo ha vivido como rudo.

El actual Campeón de Parejas SmackDown con Shinsuke Nakamura se sentó recientemente con Newsweek para una interesante entrevista en la que habló precisamente de cómo está desarrollando su carrera estos meses sin fanaticada. Recordando además un episodio vivido en Canadá con Sami Zayn, que continúa ausente de la empresa por un motivo similar: resguardarse de la Era Covid. Aunque en su caso ha sido una decisión propia.

"Los extraño mucho. Sami [Zayn] y yo hicimos una promo en Vancouver que se salió completamente de los rieles. La fanaticada se volvió completamente loca. Teníamos preparada una pequeña canción, con un cencerro y un ukelele, pero no pudimos hacerla debido a que todos estaban emocionados. Esa es la magia que extraño.

"Pero ahora que no hay fanáticos me estoy aprovechando. Como cuando voy a hablar con Michael Cole y las cámaras lo captan porque no hay ruido de la multitud. Intento aprovechar cada situación y hacerlo especial para las personas que están en sus casas".