Mick Foley critica a WWE por despedir a EC3

En los últimos días, Impact Wrestling ha estado sorprendentemente en boca del mundo de la lucha libre, ahora ha sido Mick Foley quién critica a WWE por despedir a EC3. Muchos habían descartado a Impact después de que AEW comenzó a incorporar una buena cantidad de luchadores, pensando que las ex Superestrellas de la WWE tendrían un nuevo hogar y, por lo tanto, Impact estìa prácticamente acabado.

Sin embargo, Impact demostró que todos estaban equivocados y Mick Foley parece estar de acuerdo. Slammiversary terminó resultando ser un muy buen evento, con muchas sorpresas. Vio a ex Superestrellas de la WWE como The Good Brothers y Heath Slater debutar, mientras que Eric Young y The Motor City Machine Guns regresaron a su alma mater.

En sus inicios EC3 solía luchar en NXT bajo el nombre de Derrick Bateman. Después de una carrera horrible, se fue a Impact Wrestling con un nuevo nombre, Ethan Carter III que tiempo después sería renombrado como EC3 y empezó una historia como el sobrino de Dixie Carter.

Sorprendió al mundo con su impecable trabajo de rudo y los fanáticos de la lucha libre sintieron que nacía una nueva estrella que había estado escondida. EC3 se convirtió en Campeón Mundial en Impact después de derrotar a luchadores como Kurt Angle, Sting y Bobby Lashley.

Desafortunadamente, cuando estaba en la cima de su carrera en Impact, no pudo resistir otra oferta de contacto lucrativo con la WWE. Y todo funcionó al principio. Le dieron un personaje atractivo en NXT y fue empujado por Triple H.

Sin embargo, rápidamente EC3 se convirtió en NXT en un personaje ilusorio que sólo se miraba en el espejo y admiraba su aspecto. Ya en el elenco principal de WWE pasó a convertirse en uno de los tantos que sólo corrían por los pasillos de los pabellones de los eventos de WWE en busca del Campeonato 24/7.

Finalmente, Vince McMahon puso el último clavo en su ataúd al liberarlo de su contrato en medio de la pandemia de la que actualmente somos victimas. Sin embargo parece que éso sólo ha servido para reimpulsar la carrera de EC3, habiendo tocado fondo ya el único camino a seguir es subir.

En las últimas semanas, ha usado las redes sociales para desarrollar su nueva personalidad y ya ha tomado por asalto el mundo de Impact Wrestling. Una leyenda de la WWE que sigue de cerca su progreso es Mick Foley. La leyenda de la lucha Hardcore criticó a la WWE por perderse una potencial estrella.

Have #EC3 and #KURRGAN been the same guy all along?

Has anyone seen @Robert_Maillet & Ethan Carter III in the same place at the same time?

Just one man’s opinion, but I think @WWE really missed the boat with #ec3 pic.twitter.com/95yTh61UYv

— Mick Foley (@RealMickFoley) July 22, 2020