Al igual que se hizo manifiesto con el cancelado fin de semana original de WrestleMania 36 en Tampa (Florida), este sábado otra compañía aprovechó la colateralidad de la fama de WWE para hacerse notar en la industria luchística.

Slammiversary 2020 fue el evento más comentado en redes sociales de la historia reciente de Impact Wrestling, pero sólo en gran parte por los nombres procedentes de McMahonlandia que apuntaban a hacer acto de presencia; algunos de ellos de regreso: ECIII, Eric Young, Luke Gallows junto a Karl Anderson, o Heath Slater (ahora simplemente Heath).

Dejando a un lado esta estrategia promocional —por la que tantas críticas ha recibido AEW—, Slammiversary fue un buen PPV, aunque mi toma legítima de temperatura a la antigua TNA sólo llegará cuando recuperen los shows con asistencia de público.

Una cita marcada por los nuevos monarcas que se coronaron, y que en teoría escenifican el cambio de ciclo de la compañía: Eddie Edwards, Deonna Purrazzo, Chris Bey y Motor City Machine Guns. Estos últimos, precisamente, protagonistas del estelar del episodio emitido ayer en AXS TV.

► Resultados Impact Wrestling: Sabin y Shelley, una década después

Apertura con ECIII, en una promo de discurso similar a las que lleva realizando desde que fue despedido de WWE.

1 - Chris Bey (c) derrotó a Willie Mack para retener el Campeonato de la División X

Revancha del duelo de Slammiversary, bastante más corta que este, cuyo final llegó tras un Sprinboard Cutter de Bey.

The Good Brothers salen al ring, para enfrentar poco después a Ace Austin y Madman Fluton, quienes exigen una disculpa por lo sucedido el sábado.

Y turno para otro ex-WWE.

2 - Havok y Nevaeh vencieron a Kiera Hogan y Tasha Steelz por descalificación

La ex-Campeona Knockouts volvió a lucir muy dominante, sin apenas dar margen de respiro a Hogan y Steelz.

3 - Rhino batió a Hernandez

Un visto y no visto, Gore mediante.

Y sí, a continuación hubo hueco para otro antiguo empleado de la casa McMahon, aunque también tuviera un breve recorrido en TNA: Brian Myers, también conocido como Curt Hawkins.

Seguidamente, Eddie Edwards, actual Campeón Mundial Impact, entra en disputa con Eric Young por dicho oro.

4 - Moose (c) tumbó a Fallah Bahh (con TJP) para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA

Duelo de trámite, a fin del catalizador mostrado a continuación, donde ECIII atacó a Moose.

5 - Motor City Machine Guns derrotaron a The North (c) para conseguir el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Notable choque, como era previsible, con un final, no obstante, sorpresivo, que abre la puerta a una revancha. Al calor del público, este podría haber sido uno de los momentos del año.