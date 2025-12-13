¿Estará Vince McMahon en el retiro de John Cena?

Mientras John Cena se prepara para su lucha final, que será en Saturday Night’s Main Event, además de cerrarse un capítulo para el multicampeón, termina una era que él ayudó a definir. Esa era fue, durante décadas, personificada por Vince McMahon. Como era de esperar, surgió la especulación de que el ex Presidente podría emerger de su exilio forzado para una aparición de despedida, dada sus carreras profundamente entrelazadas. Sin embargo, esas expectativas nunca han llegado a más.

► Vince McMahon en el retiro de John Cena, algo casi imposible

Según informes de Fightful Select, McMahon no está programado para aparecer. Fuentes dentro de WWE no han recibido instrucciones sobre ninguna participación planeada, descartando efectivamente un cameo en cámara o un papel formal en el evento. La puerta permanece ligeramente abierta a la posibilidad de que McMahon asista como un espectador en backstage, fuera de cámara, pero no hay indicios ni comunicación dentro de la empresa que sugiera que eso vaya a ocurrir.

Esta ausencia subraya la separación entre McMahon y la corporación que una vez gobernó. Desde enero de 2024, McMahon ha estado completamente ausente de las operaciones de WWE, obligado a renunciar a TKO tras la demanda presentada por la ex empleada Janel Grant. La demanda alega graves conductas indebidas, incluidos tráfico sexual y agresión sexual, contra McMahon, quien ha negado las acusaciones. WWE también es nombrada como acusada. Con la demanda aún en curso, la asociación con McMahon sigue siendo un riesgo.

Por lo tanto, en la lucha final de Cena, el centro de atención brillará únicamente sobre él y los fans, una partida consciente y necesaria de la sombra del ejecutivo que una vez orquestó su ascenso.