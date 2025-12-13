3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 12 de diciembre 2025

WWE SMACKDOWN 12 DE DICIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el nuevo año. El programa concluyó con un combate entre Gunther y LA Knight que definiría al último rival de John Cena, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 12 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Alexa Bliss vs. Lash Legend

El combate fue corto y directo, con Legend prácticamente aplastando a su rival para demostrar su poder y fuerza. Que el combate de Legend fuera corto tenía sentido y la mantuvieron a salvo, pero no hubo nada extraordinario.

► 1– Accidente de Zelina Vega

Una maniobra reversible de Zelina Vega que quiso conectar un Code Red para salirse de un Riptide resultó en una mala caída. Afortunadamente, el combate pudo concluir.

LO MEJOR

► 3– Je’Von Evans vs. The Miz

Je’Von Evans sigue siendo considerado uno de los mejores prospectos del momento, lo que significa que probablemente lo veremos mucho más a menudo. Por otro lado, The Miz es capaz de hacer que cualquiera se vea bien y lo consiguió.

► 2– Cody Rhodes y Oba Femi

Un buen segmento de apertura entre el Campeón WWE y el Campeón NXT para vendernos lo que será su combate de este sábado de campeón contra campeón. Dado que ningún título estará en juego, resultará difícil establecer un pronóstico aquí porque el poderío y presencia de Oba Femi no debe ser subestimada.

► 1 – Ilja Dragunov vs. Tommaso Ciampa

Este fue un combate bueno y muy intenso, con Ciampa arremetiendo contra la rodilla de Dragunov, como todo buen villano. Al mismo tiempo, Dragunov estuvo en su mejor momento, luchando contra la adversidad para retener el título.