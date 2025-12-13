Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la última lucha del gran John Cena. Esto será en la Capital One Arena, en Washington, DC, en la lucha estelar de WWE Saturday Night’s Main Event XLII.

Llegó el día en que la figura más grande que ha tenido WWE en el siglo XXI dice adiós. John Cena llega al final de su gira de retiro, y su último rival será el ganador del torneo Last Time is Now, Gunther, quien no se tentará el corazón para darle a Cena una despedida dolorosa. Será un match complicado para Cena, quien fiel a su filosofía, no dará marcha atrás y no claudicará. Pero gane o pierda, seguramente será cobijado por el aplauso generalizado de los fans, mismo que servirá como un agradecimiento de parte de toda la industria luchística hacia uno de los más grandes.

► Cartelera WWE Saturday Night’s Main Event XLII

► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLII en vivo?

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México) (20:00 ET / 19:00 CT).

Sede: Capital One Arena, Washington, D.C.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 YouTube — WWE Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 ET Peacock (streaming, EE. UU.) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 CT Peacock Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 MT Peacock Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 PT Peacock Canadá — Toronto / Montreal 20:00 ET YouTube — WWE Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 YouTube — WWE Panamá 20:00 YouTube — WWE Puerto Rico, República Dominicana 21:00 YouTube — WWE Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube — WWE Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 YouTube — WWE Chile (Santiago) 22:00 YouTube — WWE Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 YouTube — WWE Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) YouTube — WWE España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) YouTube — WWE Islas Canarias 02:00 (día siguiente) YouTube — WWE India — Nueva Delhi 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas — Manila 09:00 (día siguiente) YouTube — WWE Japón — Tokio 10:00 (día siguiente) ABEMA / YouTube — WWE Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / YouTube — WWE Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / YouTube — WWE