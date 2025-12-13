Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la última lucha del gran John Cena. Esto será en la Capital One Arena, en Washington, DC, en la lucha estelar de WWE Saturday Night’s Main Event XLII.
Llegó el día en que la figura más grande que ha tenido WWE en el siglo XXI dice adiós. John Cena llega al final de su gira de retiro, y su último rival será el ganador del torneo Last Time is Now, Gunther, quien no se tentará el corazón para darle a Cena una despedida dolorosa. Será un match complicado para Cena, quien fiel a su filosofía, no dará marcha atrás y no claudicará. Pero gane o pierda, seguramente será cobijado por el aplauso generalizado de los fans, mismo que servirá como un agradecimiento de parte de toda la industria luchística hacia uno de los más grandes.
► Cartelera WWE Saturday Night’s Main Event XLII
► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLII en vivo?
Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México) (20:00 ET / 19:00 CT).
Sede: Capital One Arena, Washington, D.C.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|YouTube — WWE
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00 ET
|Peacock (streaming, EE. UU.)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00 CT
|Peacock
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00 MT
|Peacock
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00 PT
|Peacock
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00 ET
|YouTube — WWE
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|YouTube — WWE
|Panamá
|20:00
|YouTube — WWE
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|YouTube — WWE
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube — WWE
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|YouTube — WWE
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube — WWE
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|YouTube — WWE
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|YouTube — WWE
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|YouTube — WWE
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|YouTube — WWE
|India — Nueva Delhi
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas — Manila
|09:00 (día siguiente)
|YouTube — WWE
|Japón — Tokio
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / YouTube — WWE
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / YouTube — WWE
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / YouTube — WWE