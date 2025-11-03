Vince McMahon regresaría a WWE para el retiro de John Cena

Cada día falta menos para que llegue el triste y trágico día en el que la lucha libre quedará sin otra gran estrella como lo es John Cena. El sábado 13 de diciembre de 2025, será su última lucha. Y ha prometido que nunca volverá al ring. Sin duda alguna, será una noche muy especial y emotiva y hay muchos rumores al respecto.

Aunque Dave Meltzer del Wrestling Observer Radio ya reportó que Gunther será el ganador del torneo que realizará WWE para elegir al último rival de Cena, hay mucha expectativa y emoción pro ver las luchas del mismo, y porque Cena dijo que era probable que viéramos a luchadores que no trabajaban para WWE, lo cual ha creado expectativas.

► Vince McMahon podría regresar a WWE para el retiro de John Cena

Y hay también muchas expectativas en torno a cómo se homenajeará a Cena cuando luche por última vez en WWE. Así como qué personas estarán diciendo presente en la Capital One Arena de Washington, D.C.

Dave Meltzer reportó que es muy probable que veamos al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien también es Miembro del Salón de la Fama WWE. El exluchador Brodus Clay (Tyrus), en su rol de panelista de TMZ, dijo que era casi seguro ver a un gran fanático de la lucha libre como Donald Trump en este evento especial.

«No se puede descartar la aparición sorpresa de Vince McMahon, considerando especialmente que WWE es conocida por tomar decisiones inesperadas, y más en los últimos tiempos. WWE hace lo que quiera hacer», señaló Sean Ross Sapp. La última vez que Vince McMahon estuvo tras bambalinas en un evento de WWE fue en un Raw en junio de 2023, realizado en Hartford, Connecticut. Para enero de 2024, lo obligaron a renunciar a WWE.

Ya veremos qué pasará con Vince McMahon y si regresa para darle el cierre con broche de oro a la carrera de su máxima creación, John Cena, a quien llamó y ordenó llamar «el mejor luchador de todos los tiempos». Estén atentos a SÚPER LUCHAS.