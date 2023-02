AEW se vendió como una alternativa a WWE en casi todos los sentidos, incluyendo la potestad de sus talentos de competir en promotoras de la escena “indie”. Y hace un año, supimos vía Dave Meltzer que Bryan Danielson quería volver a los rings de Pro Wrestling Guerrilla, tiempo atrás escenario habitual para él.

Pero finalmente, quién lo diría, Danielson no redebutó en PWG, sino que Chris Jericho se estrenó allí, acompañado del resto de la facción que lidera. Durante la segunda noche del torneo Battle Of Los Angeles, la Jericho Appreciation Society luchó contra un cuarteto conformado por Jonathan Gresham, Evil Uno, Kevin Blackwood, SB KENTo y Michael Oku. Sin duda, un “highlight” memorable para los anales de PWG.

Pero ahora, nos vamos hacia el otro lado de la trinchera, porque Dave Meltzer revela en el Wrestling Observer Newsletter la pretensión de cierto talento de WWE de emular lo hecho por Chris Jericho.

Meltzer no ofrece ninguna pista, y podríamos especular con numerosos candidatos: Kevin Owens, Sami Zayn, Johnny Gargano, Candice LeRae, Roderick Strong… Y excluyo aquí a antiguos integrantes de WWE, pues Meltzer no concreta en qué momento se produjo tal petición.

Precisamente ahora se habla de cierta apertura de miras en WWE hacia la implicación de sus Superestrellas en la escena alternativa. Si bien, por ahora, según Shawn Michaels, esa anunciada presencia de Ivy Nile en Reality Of Wrestling sólo supondrá algo puntual dentro de la política de McMahonlandia.

Chris Jericho speaking after his PWG debut at BoLA 2023 pic.twitter.com/XNuBNzWIBc