El error de Kevin Nash con Elimination Chamber

Kevin Nash pensaba que el primer eliminado de Elimination Chamber ganaba el combate. Él mismo lo explica en su Kliq This. De ahí que entendiera que él había ganado la Cámara de la Eliminación de 2003. Recordemos que fue el primero en salir de la estructura metálica después de que Chris Jericho lograra el toque de espaldas sobre él aprovechando que Shawn Michaels le había conectado una súper patada. Cabe mencionarse también, pues el “Big Daddy Cool” habla de este enfrentamiento como el primero de su clase, que en realidad la primera vez que se llevó a cabo una lucha dentro de esta jaula fue el año anterior, en Survivor Series 2002.

► Kevin Nash recuerda Elimination Chamber

“Odio tocar mi bocina, de verdad. Pero he tenido una buena carrera, y no lo sé con certeza, pero estuve en la primera Cámara de Eliminación en Phoenix, y estoy bastante seguro de que fui lel primer eliminado. Así que voy a dejar constancia de que soy la primera persona eliminada en una lucha de Elimination Chamber. Así que para mí, cuando miras hacia atrás, es una Cámara de Eliminación. Bueno, fue el primero. Pensé que deberías ser eliminado porque es una Cámara de Eliminación. Pensé que había ganado la cosa. Descubro que no, tienes que quedarte en ello. Bueno, ¿por qué lo llamarías una Cámara de Eliminación si tienes que quedarte en ella? Yo salí”.

Elimination Chamber 2023 va a celebrarse el 18 de febrero en el Bell Centre en Montreal, Quebec, Canadá. Ya conocemos buena parte del cartel de luchas que presentará.

