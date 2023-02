Wheeler Yuta habla de sus luchas con Daniel García

Wheeler Yuta y Daniel García compartieron el encordado hasta ahora en 9 ocasiones, empezando por su mano a mano en 2021 en el evento IWTV 100 por el Campeonato Mundial de Lucha Libre Independiente IWTV. Hablando de luchas individuales, destacan Death Before Dishonor 2022 y Final Battle 2022, cuando lucharon por el Campeonato Pure ROH que Yuta ganó en ambas ocasiones. Sin duda son dos de las mayores promesas de All Elite Wrestling. O de la industria en la actualidad.

Neither @WheelerYuta nor @GarciaWrestling relenting control in the early minutes of this title match! Tune in to #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork right now! pic.twitter.com/itsyVgDcXZ

— All Elite Wrestling (@AEW) September 8, 2022