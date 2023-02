Ivy Nile, de NXT, debutará en Reality of Wrestling

No es ninguna novedad que Reality of Wrestling, la escuela de Booker T, tiene buena relación con la WWE. No es extraño ver a alumnos y alumnas de la misma convirtiéndose en Súperestrellas. Ahí tenemos a Roxanne Pérez, la actual Campeona NXT. Justamente, la luchadora contaba recientemente la ocasión en que el miembro del Salón de la Fama se enfadó con ella cuando tardó en empezar una lucha porque se estaba poniendo las botas sin ser consciente del tiempo del evento y él la acusó de soberbia.

► Ivy Nile debutará en Reality of Wrestling

Y ahora confirmamos que una Superestrella hará la transición a la inversa. Reality of Wrestling anuncia que Ivy Nile hará su debut el 11 de febrero.

“¡Reality of Wrestling está llevando la lista al SIGUIENTE nivel! Estamos orgullosos de anunciar que Reality of Wrestling trabajará con WWE/NXT para brindarles a nuestros fanáticos enfrentamientos increíbles que no pueden ver en ningún otro lado. No pierdas la oportunidad de ver a la Superestrella de NXT y a la primera campeona de los Titans Games de NBC, Ivy Nile, en acción el sábado 11 de febrero en Texas City en el World Gym Arena”.

Ivy Nila está llamando mucho la atención en NXT desde hace un tiempo. Es una de las luchadoras más populares de la marca. Aunque no así quizá una de las más exitosas. Pero va por buen camino en ese sentido, así que veremos qué tal le resulta esta experiencia y cómo sigue evolucionando en la WWE.

¿Te gusta lo que está haciendo Ivy Nile en NXT?