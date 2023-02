Chris Jericho detalla cómo llegó a trabajar en PWG

Chris Jericho sorprendió a todo el mundo apareciendo para luchar en PWG BOLA 2023. No es lo más grande que ha hecho en los últimos tiempos pero este tipo de sorpresas son el motivo por el que tantos años después “Y2” no solo renueva su carrera sino que fortalece todavía más su legado. Ahora descubrimos cómo llegó a trabajar con Pro Wrestling Guerrilla haciéndonos eco de sus propios comentarios en un reciente episodio de su Talk Is Jericho.

Cosas que nunca te imaginaste como Chris Jericho luchando en PWG #BOLA2023 pic.twitter.com/bBVjJVRhBV — DDSD Wrestling (@dosdossolodos) January 9, 2023

► Chris Jericho luchó en PWG BOLA 2023

“Para cualquiera que quiera saber cómo sucedió eso, Excalibur y yo lo habíamos hablado hace meses. Después de un show, estábamos tomando unas copas y dije: ‘Sí, claro, me gustaría trabajar en PWG. Tratemos de resolverlo en algún momento. Luego, hace aproximadamente un mes, Danny [García] mencionó que estaba en BOLA y me habló de que ese torneo existe desde siempre. Él dijo: ‘¿Por qué no vienen Sammy y tú y hacemos una lucha de tercias?’. Yo estaba como: ‘¿Por qué no lo hacemos con toda la pandilla, los ocho y hacemos como diez, con Anna, Tay y Jake también están afuera con nosotros?’.

“Creo que esa fue la parte genial, que apareció todo el grupo. Una vez que se lo sugerí a Tony Khan, estaba muy emocionado. Cuando comenzamos AEW, creo que los Bucks hicieron algunos de estos [tipos de shows] y creo que Kenny y yo nos presentamos en un pequeño independiente en Georgia. No para tener una lucha, pero creo que tuve una. Éramos como la nueva compañía que aparecía donde queríamos y teníamos un poco de crédito en la calle por eso. Sentí que esto nos llevó de vuelta a eso. Nadie esperará esto y todos hablarán de ello. Así que no importa lo que hagamos en este combate, no importa porque se volverán locos porque es una sorpresa genial”.

