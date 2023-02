La noticia debió ser verdaderamente el porqué de tanta demora. Este pasado fin de semana, Reality Of Wrestling, la promotora/escuela de Booker T, anunció el próximo debut allí de Ivy Nile, luchadora de NXT.

¡Reality of Wrestling está llevando la lista al SIGUIENTE nivel! Estamos orgullosos de anunciar que Reality of Wrestling trabajará con WWE /NXT para brindarles a nuestros fanáticos enfrentamientos increíbles que no pueden ver en ningún otro lado . No pierdas la oportunidad de ver a la Superestrella de NXT y a la primera campeona de los Titans Games de NBC, Ivy Nile, en acción el sábado 11 de febrero en Texas City en el World Gym Arena.

Al tiempo de desvelarse esta colaboración, Bryan Alvarez escribió lo siguiente vía Twitter.

NXT is going to allow talent to work select indies going forward, which is a pretty big deal