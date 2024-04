Triple H: «Nuestros fans nos seguirán a Netflix»

WWE acaba de viajar a Australia para Elimination Chamber 2024. El 4 de mayo viajarán a Francia para Backlash. El 25 de mayo a Arabia Saudí con King and Queen of the Ring. El 15 de junio a Escocia con Clash at the Castle. El 3 de agosto SummerSlam será en Estados Unidos. El 31 del mismo mes irán a Alemania para Bash in Berlin. Hablamos de Premium Live Events pero también podríamos hacerlo de programas semanales o eventos no televisados como el de ayer en Reino Unido.

► Triple H de Netflix-WWE RAW

Usamos estos shows y países para señalar que allá dónde vaya la WWE están sus fanáticos. Por ello no cabe duda de que no faltarán a la cita cuando Raw se mude a Netflix en enero de 2025. Eso mismo tiene claro Triple H, como expresa en Sports Business Journal’s Congress Of Sports.

«Así es como está evolucionando el mundo. Nuestra base de fans lo tiene fácil. Tenemos una larga historia de cambiar de ubicación, y la gran mayoría de nuestros seguidores, aproximadamente el 95% de nuestra audiencia, simplemente nos sigue a donde sea que vayamos. Creo que esta vez no será diferente.»

En la misma entrevista, Nick Khan continuó diciendo que el acuerdo entre Raw y Netflix, así como el acuerdo entre NBCU y SmackDown, son extremadamente significativos para la empresa. Y no hace mucho el Jefe de Operaciones y Hall of Famer de WWE adelantaba que seguramente la plataforma de streaming va a querer tener también los eventos premium. Quizá no deba descartarse la posibilidad de que Raw, los PLE, SmackDown y NXT terminen en su catálogo.