¿WWE arriesgará más en Netflix? Eric Bischoff opina

Es una completa incógnita qué pasará con WWE y Netflix más allá de que Monday Night Raw comenzará a emitirse en la plataforma de streaming en enero de 2025. Y ante esta situación de incertidumbre Eric Bischoff valora si la compañía de lucha libre podría realizar un producto más arriesgado.

► ¿WWE arriesgará más en Netflix?

«Lo interesante será ver, si eso es así — y estoy de acuerdo contigo, parece que claramente va a suceder. Siendo yo, y esto es parte de haber pasado tiempo en la presión de ser un ejecutivo, me dará curiosidad ver cómo afecta eso a posibles patrocinadores y anunciantes para SmackDown. ¿Lo hará? Los compradores de medios no van a decir ‘Oh, eso es Raw en Netflix’. Los compradores de medios trabajan para la empresa que está comprando la publicidad. Son agentes, ¿verdad? Así que si eres una empresa de automóviles, irás a tu agencia de publicidad, y dentro de esa agencia de publicidad hay un grupo de compra de medios. Y ese grupo compra los mejores medios que pueden encontrar de manera más eficiente en una base de costo por cada mil para lograr el impacto que el anunciante busca contra la audiencia que es su público objetivo. Y así es básicamente cómo funciona.

«Pero las personas que están del lado de la compra, que hacen la compra, no son fanáticas de la lucha libre. No son personas que escuchan podcasts de lucha libre, leen boletines informativos, o se informan en línea. Tienen cero conocimiento de la industria, generalmente hablando. No el 100% del tiempo, pero en general. Si pones a 100 de estas personas en una habitación — porque son personas basadas en Nueva York y Los Ángeles, en la industria publicitaria, son personas de la Quinta Avenida, ¿verdad? Si pones a 100 de ellas en una habitación y les pides que te digan la diferencia entre Raw y SmackDown, no podrían hacerlo. La mayoría de ellos ni siquiera saben qué es Raw y SmackDown. Están comprando números todo el día. En cuanto a la lucha libre profesional en general, si les preguntas sobre ‘¿Qué empresas de lucha libre profesional tienen actualmente programas de televisión?’ De 100 personas, si cinco de ellas, 10 de ellas pudieran responder, me sorprendería. Me sorprendería gratamente», comenta Bischoff en 83 Weeks.