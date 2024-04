WrestleMania 35 terminó con Becky Lynch levantando el Campeonato Femenil Raw (hoy el Campeonato Femenil WWE) y el Campeonato Femenil SmackDown (hoy el Campeonato Mundial) después de vencer a Charlotte Flair y Ronda Rousey en una triple amenaza logrando el toque de espaldas sobre la «Rowdy». El triunfo de «The Man» sí pero el final de la lucha que se vio no fue el planeado originalmente. En realidad, la primera idea era que Becky hiciera rendir a Ronda, como la luchadora de Irlanda da a conocer en ‘The Man: Not Your Average Average Girl’.

¿Por qué se cambió Según Lynch, porque Rousey se negó a hacerlo. Becky habla de ello en su reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet.

«Eso fue lo que se estableció creativamente. Su chofer la había llevado al lugar equivocado, así que llegó como una hora… estábamos hablando sobre las cosas. TJ Wilson, nuestro productor, un productor increíble, dijo, ‘Quizás tengas a Ronda en una llave de brazo, parece que está a punto de rendirse’, Ronda llega y le contamos la idea creativa, ‘Estás a punto de rendirte’. ‘Mi mamá no me miraría a los ojos ni volvería a hablar conmigo si pareciera que estoy a punto de rendirme’. ‘De acuerdo, entonces probablemente no se rendirá en el final’. Ella nunca se rindió en su carrera. Lo entendí, lo respeté y seguí adelante rápidamente. Iba a ganar, iba a ganar dos títulos en el evento principal de WrestleMania. No fue gran cosa si se rendía o no. Yo iba a ganar y ella iba a hacer el favor».

La irlandesa habla también del fallo de que Ronda no tenía los hombros sobre la lona durante el conteo de tres, lo cual no estaba planeado:

«Estaba en el momento. No pude verlo. El discurso posterior, y también el sonido del público, hizo parecer que algo había salido mal. Obviamente, no estaba al tanto. No sé si fue intencional o accidental. Pude ver la motivación para que fuera intencional. ‘Esto será mi salida para conseguir una segunda lucha’ a largo plazo o simplemente fue accidental».

