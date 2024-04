Tony Khan aborda la decisión de emitir la pelea de CM Punk y Jack Perry así como que el «Best in the World» cubriera con los gastos de su lesión en AEW. Ello durante la reciente conferencia de medios previa a Dynasty.

► El video de CM Punk vs. Jack Perry

«Después de conocer las calificaciones, sentí como cuando TBS me llamó y me dijo ‘buen trabajo’. Tienes que recordar, soy responsable del trabajo de todos en la empresa. Es realmente importante para nosotros complacer a la cadena y TBS quedó realmente contenta con ese programa y su desempeño. Eso es lo más importante. La retroalimentación de nuestros fanáticos sobre el programa, la calificación es la principal fuente de retroalimentación de los fanáticos al final, la cadena, y quedaron increíblemente satisfechos.

«Fueron 400,000 espectadores en el grupo demográfico de 18 a 49 años, y eso fue un desempeño sólido. Así es como TBS juzga el programa. Cómo TBS juzga el programa es la métrica más importante que tengo para el desempeño. Creo que lo que hicimos la semana pasada agregó mucha intriga a este combate y estoy muy emocionado por el pago por visión de Dynasty y estoy muy contento con cómo llegamos hasta aquí».

► La lesión de CM Punk

«Normalmente cubrimos esos gastos. Tendría que investigar eso. No puedo decir con certeza. No me suena correcto. Si ese es el caso, le reembolsaría honestamente. No pensé que fuera así y no suena correcto, así que tendría que investigar eso. Normalmente, cubrimos esos gastos médicos, especialmente para algo que ocurrió en el ring, como fue el caso, así que tendría que investigar eso. No puedo decir con certeza».