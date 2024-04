Los 5 grandes eventos de WWE serán en EUA o Canadá

Nick Khan comparte una interesante novedad sobre futuros WrestleMania, Money in the Bank, Royal Rumble, Survivor Series y SummerSlam.

WWE busca continuamente su expansión internacional. Sin ir más lejos, el MITB de 2023 fue en Inglaterra y Elimination Chamber 2024 en Australia.

Además, en 2024, Backlash será en Francia, Clash at the Castle en Escocia, MITB en Canadá y Bash in Berlin en Alemania.

De la misma manera, la compañía volverá a Arabia Saudí con King and Queen of the Ring.

► Los 5 grandes eventos de WWE

No obstante, se prevé que los cinco grandes eventos del imperio de la lucha libre sean en Estados Unidos o Canadá en un futuro previsible.

El CEO de la WWE comparte esa información durante su reciente aparición en SBJ World Congress of Sports:

«Hace unos años nos reunimos y decidimos que los cinco grandes eventos en vivo premium deberían realizarse en Estados Unidos o Canadá. El objetivo es que todos los demás eventos se lleven a cabo en ubicaciones internacionales. Esto se repetirá hasta que volvamos a Estados Unidos, posiblemente en octubre para uno de nuestros eventos en vivo premium. Estos grandes acuerdos tienen un efecto positivo en múltiples aspectos: aumentan las ventas de mercancía, aumenta la relevancia y, ¿quién sabe? ¿Podría estar el próximo Yao Ming de ese país viendo [WWE] y deseando participar dentro de 10 años?».

El único Premium Live Event de WWE en 2024 que será en Estados Unidos es SummerSlam, que se realizará en Cleveland, Ohio.

¿Quieres saber más de Nick Khan?