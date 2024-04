¿Cuándo volverá a luchar Adam Cole?

Desde principios de septiembre, tras su implicación en AEW All Out 2023, Adam Cole se mantiene fuera de los rings. Y quién sabe si actualmente Cole portaría el Campeonato Mundial de la casa Élite de no acusar tal percance.

Ya en diciembre, a casi tres meses vista, se descartó que el líder de Undisputed Kingdom formara parte de Revolution, y efectivamente, no lo hizo. De hecho, hoy día Cole ya ni siquiera aparece en segmentos hablados de AEW, mientras su facción presenta un rumbo errático, sólo con un miembro, Roderick Strong, teniendo combate en el cartel de Dynasty, siguiente PPV de la empresa.

► Sin plazos concretos para Adam Cole

Y bastantes meses sin novedades al respecto del estado de Adam Cole, ahora llega Fightful para ofrecer una actualización, si bien poco esperanzadora.

Según el medio comandado por Sean Ross Sapp, no se espera que Cole vuelva a competir pronto, y ante la pregunta de por qué tampoco es mostrado en televisión, AEW lo hizo como medida preventiva, pues creen podría ralentizar su alta. Cole, con todo, tal vez reaparezca, aunque si lo hace, será de manera muy puntual.

El problema, de nuevo apuntado, pasa por el devenir de Undisputed Kingdom, hoy carente del protagonismo que debería tener, a juzgar por cómo fue vendida en su arranque. Y desde luego, flaco favor le hace que no se reporte un plazo estimado para la recuperación de Cole.