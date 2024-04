Athena: «Estoy por encima de Mercedes Moné»

Athena conoce de maravilla a Sasha Banks (de sus tiempos como Ember Moon en WWE) pero no a Mercedes Moné pues aún no se han enfrentado en AEW ni en ROH, donde ella es la Campeona Mundial más longeva de la historia. Pero incluso sin hacerlo cree estar por encima de ella.

► Athena, ¿por encima de Mercedes Moné?

Durante una reciente entrevista con Good Karma Wrestling le pidieron a «The War Goddess» que compartiera su opinión sobre lo que aporta «The CEO» a la casa Élite, donde todavía no está luchando; de hecho, ella misma dijo que no tendrá un combate hasta Double Or Nothing 2024.

«Ella agrega poder estelar. Aporta confianza, ¿no crees? Durante mucho tiempo, nosotras, como división de mujeres, especialmente en AEW, hemos tenido grandes combates y contamos con estrellas, ¿verdad? Pero estábamos tratando de romper el techo del poder estelar y creo que Mercedes Moné aporta eso. Desde su participación en The Mandalorian hasta ser campeona mundial en múltiples ocasiones, hasta simplemente el carisma y el aura que trae a cada momento en que está en televisión. Realmente creo que eso es lo que llevará a esta división de mujeres al siguiente nivel en AEW.

«Además, no es que esté haciéndolo sola. Está elevando a estas mujeres con ella, ¿sabes? Como Willow, Kris Statlander, Julia, Skye Blue, ¿entiendes? Todas están en la misma escena que ella. Creo que es realmente genial que estemos haciendo eso.

«Ahora, dicho eso, tu Minion Overlord está simplemente por encima de ella. Mucho más por encima, aunque lo está haciendo genial allí, nosotros estamos haciendo el trabajo del Minion Overlord aquí.»

Durante sus tiempos como compañeras en WWE, Athena y Mercedes Moné compartieron encordado en 43 ocasiones. Nunca tuvieron una rivalidad la una contra la otra ni disputaron un mano a mano. Veremos si lo hacen en AEW y ROH próximamente.

