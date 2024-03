Willow Nightingale: «Mercedes Moné cambiará AEW»

Willow Nightingale es una de las luchadoras de AEW con una conexión más fuerte con Mercedes Moné.

Las dos lucharon por el inaugural Campeonato Femenil NJPW STRONG que ganó Willow debido a la lesión de Moné.

Y cuando «The CEO» debutó en la casa Élite, salvó a Nightingale de un ataque de Julia Hart y Skye Blue.

► Willow Nightingale de Mercedes Moné

Qué va a suceder con ellas a continuación está por verse pero de momento Willow está ilusionada con Mercedes:

«Ahora, con Mercedes entrando en el juego, ya he dicho que creo que va a ser un cambio de juego. Obviamente, ha cambiado la lucha femenil o ha tenido un papel en cambiar la lucha femenil y la percepción de la misma. Al entrar en nuestra división, que tiene, ¿qué, tal vez cuatro, cinco años? Y la dirección que tomaremos, creo que son todas buenas cosas. Creo que es una buena señal para todas nosotras, para todos en el vestuario. Así que ahora tendremos que dejar que todo se desarrolle frente a nosotras y ver cómo se desarrolla.

«Creo que la última vez que nos enfrentamos, estaba muy claro que ambas queríamos ganar este campeonato, que era un encuentro único, y potencialmente la única vez que tendríamos un combate en ese momento. Ahora, el tono ha cambiado definitivamente debido a la lesión, debido al hecho de que ella va a quedarse. Esto no es algo ocasional. Ahora tenemos que tratar de averiguar cómo encajamos en las vidas de los demás. Todavía no estoy realmente segura de dónde estoy parada con ella. No me siento bien acerca de cómo terminaron las cosas la última vez que luchamos, pero aún así pienso muy bien de ella, obviamente, y espero que pueda ver que mis intenciones son buenas. Espero que pueda ver que la aprecio y que creo que es una gran luchadora, pero yo también soy una gran luchadora«, dijo Nightingale a Bodyslam.net.