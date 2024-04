Eric Bischoff: «Mercedes Moné será como Saraya en AEW»

Hasta confirmarse el pasado mes, la llegada de Mercedes Moné a AEW ha sido constante tema de discusión para Eric Bischoff, desde que la gladiadora fuese relacionada con la casa Élite en All In 2023.

El pasado enero, Bischoff hizo gala de su afilada verborrea, dejando una contundente previsión

Y más recientemente, Bischoff valoró así los resultados de audencia de AEW Dynamite: Big Business.

Y en nuevo episodio de Eric Bischoff vs. AEW, vía ’83 Weeks’, el otrora presidente de WCW poco menos que sella ya el destino de Mercedes Moné, a la quien cree le espera un recorrido similar al de Saraya, gladiadora cuyo paso por la casa Élite ciertamente está siendo decepcionante, cuando en su momento se pensó cambiaría la división femenil.

« Habría hecho que [Moné] luchara antes del PPV de mayo [Double or Nothing]. Habría intentado construir su personaje para hacerla ver interesante y atractiva . Predije lo que me preguntaron […] ¿Crees que Mercedes logrará causar impacto en AEW? Y sin pensarlo, por expresarlo en una única sílaba, no. No causó impacto, no lo causa y no lo hará . Y no tiene nada que ver con su potencial ni con lo que es capaz como talento, es algo intrínseco a AEW. Es el entorno en el que está. Creativamente, no funciona . Creativamente, es disfuncional. No hay perspectiva. Es imposible que alguien aparezca y cause impacto […] Pueden hacer lo que quieran con ella, no importará. Se acabó. La fastidiaron. Va a ser como Saraya , que iba a ser la gran cosa: ‘Oh, cambiará la división femenil’. ¿De verdad? ¿Qué hemos visto por ahora? Absolutamente nada. Y dentro de dos meses, será el mismo escenario para Mercedes, no por ella. O tal vez ella sea parte del problema. Pero el verdadero problema es que no hay una comprensión básica de cómo construir una compañía luchística para la televisión […]»

WE DID IT #MONÉMAKERS!!!! 🤑



CEO has now reached over 1.2M streams across platforms! This would not have been possible without all of you 🫶🏾 Thank you so much! Big things are coming this year and I can’t wait to share them with y’all! pic.twitter.com/FkBGlD4ydp