Horas atrás, asistimos algo abochornados a una nueva entrega de Tony «Montana» Khan vs. Eric «Hater» Bischoff en X (Twitter), cuando estos mantuvieron otro acalorado intercambio de dardos tuiteros. Menos mal que están las redes sociales para canalizar tal odio y la tensión no puede plasmarse en persona.

Una relación Khan-Bischoff que parece ya irreconducible, mientras el otrora presidente de WCW sigue haciendo valoraciones poco amistosas sobre AEW y su producto. Una que nos llamó la atención fue esta, el pasado mes.

«De resto… Su marca, su producto, se ha exagerado, se ha sobrevalorado, no cumplen las expectativas de los fans y cuentan con una gran cantidad de talento antiguo de WWE que ha salido del sistema de allí y se han establecido principalmente como luchadores estrellas en el producto de AEW, que es similar a lo que pasó en su momento en TNA.

«AEW se ha comprometido a realizar shows frente a audiencias en vivo, lo cual se vuelve cada vez más desafiante con el tiempo. Dicho esto, no están produciendo su espectáculo en un estudio de grabación. Pero esa es la única cosa en la que no son bastante similares a TNA .

Y durante el más reciente episodio de su podcast ’83 Weeks’, Bischoff, preguntado por qué aportaría a AEW la contratación de Mercedes Moné, da una respuesta muy en su línea.

« Nada . ¿Cuántas veces hemos visto cómo grandes nombres pasan de WWE a AEW y la gente especula sobre el impacto que va a tener en el negocio y lo que pasará? Y nada ocurre. No importa a quién lleves allí. Ya hice el comentario y voy a hacerlo otra vez. AEW se está convirtiendo rápidamente en TNA . Ese comentario tuvo casi un millón de visualizaciones y muchas de las respuestas, probablemente la mitad, fueron para criticarlo y de paso para criticarme a mí. Pero es un ejemplo perfecto de lo que quiero decir».

Minutos atrás recogimos el reporte vía PWInsider de que la nueva contratación estrella de TNA no es un talento femenil, algo que descartaría la firma de Mercedes Moné con la empresa de Anthem Sports & Entertainment. Y algo que la acerca más aún si cabe a AEW.

He aquí la última información, vía Fightful, que relaciona a Moné con la casa Élite.

«Se espera su incorporación a AEW. Desde una perspectiva personal, en este momento, el 8 de enero, me sorprendería si no se uniera a All Elite Wrestling. Según la información que poseo, eso es lo que está sucediendo.»

«Con respecto a Mercedes, se espera que forme parte de All Elite, y para mí existe la sospecha de que ya está firmada».