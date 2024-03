Hubo ecos de aquel «First Dance» de CM Punk este pasado miércoles en Boston. Aunque la capital de Massachusetts no guarda tanta devoción por Mercedes Moné como Chicago por el «Best in the World», ni la otrora Sasha Banks es una estrella del mismo calibre, Big Business demostró la popularidad de «The CEO».

Pocas veces se ha conjuntado una presentación así para una luchadora dentro de la industria estadounidense. Diría que nunca, a excepción de WWE con Ronda Rousey, aunque su debut no se anunció de antemano, así como su regreso en 2022. Y la llegada de Moné estuvo acompañada de un hecho simbólico: Riho y Willow Nightingale cerrando el episodio. ¿Indicio tal vez de que el manejo de las mujeres en AEW, por fin, cambiará?

Pero aparte, vimos una defensa del Campeonato Mundial AEW, Kazuchika Okada hizo otra vez de las suyas y Darby Allin tuvo combate pos-Sting ante un Jay White que pronto debería conocer mayores glorias. En definitiva, como expuse a modo de previa, Big Business fue algo más que el debut de Moné.

En cuanto a taquilla, Big Business logró despachar más de 9000 boletos dentro del TD Garden, dejando una buena recaudación. Pero, ¿qué hay de la audiencia televisiva, esa gran asignatura pendiente de AEW? Dave Meltzer no tuvo cortapisas en su valoración.

AEW did 801K/0.27 last night. Obviously disappointing numbers. Third for the night, Regarding the question on last night's show if people figured out Mone would be back later in the show, they clearly did not as the main event did not do well.