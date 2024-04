El acuerdo de colaboración existente entre Marigold y WWE

Ahora entendemos que Tony Khan se alegrara tanto del despido de Rossy Ogawa de Stardom. Aparte de sospecharse que Ogawa actuaba cual «topo» a sueldo de WWE, desde entonces, la casa nipona da vía libre a sus gladiadoras para luchar en AEW y ROH. E incluso ya formaron parte de un PPV, Supercard of Honor.

Aunque puede que en un futuro, Khan no luzca tan contento. Porque Ogawa tiene empresa luchística propia, Dream Star Fighting Marigold, y ha logrado llevarse con él a varios nombres muy importantes de Stardom, como Giulia o Utami Hayashishita; la primera impulsará el producto durante sus primeros meses hasta incorporarse definitivamente el elenco de WWE en verano.

Ogawa, eso sí, quiso dar cuenta del rumor de que el otrora Imperio McMahon no sustenta económicamente a su nueva promotora.

«No, no, no es verdad. Vuestra imaginación os lleva demasiado lejos [risas]. Primeramente, tenemos que sacar beneficios, básicamente, de varias cosas, como ventas de boletos y derechos de emisión. Si empiezas a apoyarte en patrocinadores, acabarás mal si te quedas sin patrocinadores. Primeramente, queremos crear un sistema que genere beneficios de manera adecuada. Si aparece algún patrocinador, sería un plus, pero no nos apoyamos en patrocinadores, no hay patrocinadores».