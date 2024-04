Ilia Topuria responde acusaciones de Max Holloway

Ilia Topuria tuvo un asiento de primera fila para la pelea por el título BMF en UFC 300, donde surgió un contendiente por su corona de peso pluma.

Algunos aficionados cuestionaron la decisión de Max Holloway de subir una categoría de peso y luchar contra Justin Gaethje por el título cuando ya era el contendiente número uno en 145 libras.

Como el propio Holloway declaró, no había garantía de que, independientemente del resultado entre Topuria y Alexander Volkanovski en UFC 299, él obtendría la siguiente oportunidad debido a una potencial revancha entre los dos.

Sin embargo, después de la increíble exhibición de Holloway y su legendaria victoria por nocaut sobre Gaethje, «Blessed» volver a bajar para enfrentarse al nuevo campeón es la pelea que todo el mundo parece querer ver.

«El Matador» dio sus pensamientos sobre la pelea después de que el nuevo campeón de la BMF lo acusara de evitar este enfrentamiento durante su entrevista posterior a la pelea.

► Topuria recuerda a todos que ha hecho lo que Holloway no ha podido hacer tres veces

Topuria habló en el backstage de UFC 300 con Carlos Contreras Legaspi de ESPN Deportes, dando su reacción a la victoria de Holloway y siendo esta su primera defensa del título.

«Estoy muy contento porque acabamos de ver ganar a Holloway, así que me acabo de dar cuenta que tendré dos cinturones en lugar de uno. Vamos a ver. No hay nada concreto, pero había una gran posibilidad de que si salía victorioso del Octágono podría ser el siguiente. No estoy seguro de si está lesionado. Espero que no para que pueda volver pronto y podamos tener una pelea«.

Topuria también dijo que no está preocupado por la amenaza que Holloway trae a la mesa y todas las cosas que ha dicho sobre el campeón en las últimas semanas.

La mayor diferencia entre ellos es que Holloway ha sido incapaz de recuperar su título de Volkanovski, mientras que Topuria puso fin a ese increíble reinado del título en febrero. Holloway se aseguró de recordárselo a todo el mundo, y no será la última vez.

«[Holloway] estuvo hablando mucho durante la semana. Es normal. Es lo que tiene que hacer. Tiene que creer que es el mejor. No hay otro camino en este deporte. Pero los resultados son claros. Hice en nueve minutos [a Volkanovski] lo que él no fue capaz de hacer en 90 minutos. Así que puede decir lo que quiera, disfrutar ahora y prepararse para lo que viene. Puede hacer lo que quiera. No podrá cambiar eso».