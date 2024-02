Rossy Ogawa deja Stardom: ¿WWE es su futuro?

En una noticia sorprendente, a 13 años de la creación de World Wonder Ring Stardom, la empresa de lucha libre femenina fundada por Rossy Ogawa, este ha sido despedido de la compañía japonesa. Ogawa, de 66 años, fundó la empresa en 2010 y desde 2019 se desempeñaba como su productor principal y programador.

La noticia la dio a conocer Bushiroad, la empresa de entretenimiento japonesa que compró Stardom en 2019, y que también es dueña de NJPW. Bushiroad decidió finalizar el contrato de Ogawa con efecto inmediato. Este fue el comunicado de prensa emitido:

Respecto a la rescisión del contrato con el Sr. Rossi Ogawa

A todos los interesados y queridos fanáticos,

Agradecemos sinceramente su constante apoyo a STARDOM.

En esta ocasión, la empresa Bushiroad Fight Co., Ltd. (en adelante «la empresa») desea informar que hemos rescindido el contrato de subcontratación con el Sr. Rossi Ogawa (en adelante «el contrato») con efectos a partir del 4 de febrero de 2024.

Desde 2019, nuestra empresa ha mantenido un contrato con el Sr. Rossi Ogawa, fundador de STARDOM, y lo ha incorporado como productor ejecutivo, confiándole diversas responsabilidades relacionadas con STARDOM.

Sin embargo, recientemente nos hemos enterado de varias acciones de reclutamiento realizadas por él hacia muchos miembros y personal de STARDOM. Por este motivo, hemos decidido rescindir el contrato y queremos informarles al respecto.

Lamentamos profundamente cualquier preocupación que esto pueda causarles. Como empresa, continuaremos esforzándonos con todo nuestro personal y colaboradores para lograr un mayor desarrollo de STARDOM y seguir brindando momentos emocionantes a nuestros queridos fanáticos. Agradecemos su constante apoyo y confianza.

Fecha: 5 de febrero de 2024

Bushiroad Fight Co., Ltd.

Básicamente, Ogawa estaba trabajando bajo la mesa para los intereses de WWE. Y según este comunicado de prensa, habría sido Ogawa quien mandó a Giulia a WWE. Pues si bien la luchadora no ha anunciado su llegada a la empresa, es casi un hecho.

Poco después de conocida la noticia, Sean Ross Sapp de Fightful Select también sorprendió al revelar que WWE tiene interés en contratar a Ogawa:

There have been rumors that Rossy Ogawa is WWE bound https://t.co/jYISTE8m2V

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 5, 2024