AEW DYNAMITE 17 DE ABRIL 2024 .— Estamos a unos cuantos días de AEW Dynasty, evento en el cual Kazuchika Okada defenderá el Campeonato Continental AEW ante PAC. Pero antes de esa lucha se verán las caras en un choque de tercias: PAC, Penta el Zero Miedo y Daniel García contra The Elite (Okada, Matthew Jackson y Nicholas Jackson). Esta combinación promete un combate excepcional que seguramente dejará a los aficionados sin aliento. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Indiana Farmers Coliseum, en Indianapolis, Indiana.

En Dynasty, Adam Copeland hará equipo con Eddie Kingston y Mark Briscoe para enfrentar a la House of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews). Este miércoles unirá fuerzas con Willow Nightingale (quien tiene previsto defender el Campeonato TBS ante Julia Hart) en un duelo mixto contra Brody King y Hart).

Hay programado un mano a mano que sacará chispas: Will Ospreay contra Claudio Castagnoli.

Por su parte, Deonna Purrazzo se medirá con Mariah May.

Además, reaparece Jon Moxley, quien llegará con su nuevo trofeo, el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, el cual le arrebató a Tetsuya Naito en NJPW Windy City Riot.

► Luego de un mes fuera de AEW, Jon Moxley regresa a la empresa. Y los fans lo recibieron como un héroe, pues ahora es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Jon Moxley ganó el título el pasado 12 de marzo en el evento NJPW Windy City Riot 2024 en Chicago, Illinois, al derrotar a Tetsuya Naito en una gran lucha de poco más de 20 minutos.

► Los fanáticos lo corearon «¡Te lo mereces!», y Mox respondió con una señora promo. Tremenda. Sin duda alguna, Moxley es un grande al momento de hablar ante el micrófono:

► Jon Moxley tomó el micrófono y comenzó diciendo que uno de los primeros títulos que ganó fue en un centro comunitario de Indianápolis y que nunca recibió ayuda. Moxley luego dijo que la gente le ha dicho qué puede y qué no puede hacer durante toda su carrera y que todo lo que necesitan hacer es verlo.

► Moxley luego señaló su Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y dijo que está impregnado de historia. Moxley luego dijo que había estado persiguiéndolo durante 5 años y había viajado miles de millas por el océano.

► Moxley luego dijo que en un momento, la gente dijo que era imposible que él sostuviera el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, pero él sabía que no lo era. Moxley luego señaló su corazón y dijo que se trata de lo que hay dentro de él. Moxley luego dijo que todo se trata de cuánto puedes empujar cuando tienes la espalda contra la pared.

► Moxley luego se dirigió a La Familia de Don Callis y llamó a Don Callis un tipo siniestro. Moxley luego dijo que Callis está alimentando a los miembros de su equipo con mentiras y que pusieron un objetivo en Bryan Danielson el pasado sábado en AEW Collision después de que Konosuke Takeshita lo atacara por sorpresa después de la lucha de parejas entre Kyle Fletcher y Powerhouse Hobbs contra Danielson y Claudio Castagnoli.

► Moxley luego dijo que si apuntan a Danielson, también podrían apuntar a él. Moxley luego le dijo a La Familia de Don Callis que estará en la arena toda la noche, y luego desafió a Hobbs a una lucha el próximo miércoles. Moxley luego dijo que arrastrará a Hobbs a las aguas más profundas y Hobbs sabrá la diferencia entre los dos, así como el hecho de que Callis le está alimentando mentiras.

► «La CEO» Mercedes Moné recordó cómo hace una semana alguien la atacó en la oscuridad. Dijo que hicieron eso porque tenían miedo de enfrentarse a ella en la luz. Moné luego dijo que siempre se levantaba y que no podía esperar para vengarse de la perra que la había atacado la semana pasada.

► Moné luego dijo que tener las luces apagadas sonaba un poco demasiado familiar y que parecía que Julia Hart no quería enfrentarse a ella en Double or Nothing. Moné luego dijo que estaba poniendo a toda la división de mujeres en aviso y que estaría observando la lucha de Julia Hart y Willow Nightingale en Dynasty. Moné luego dijo que había un precio que pagar cuando te metías con ella.

AEW DYNAMITE 17 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Elite vs. PAC, Penta el Zero M y Daniel García ►1- Adam Copeland y Willow Nightingale vs. Brody King y Julia Hart Llegamso a este combate para calentar la rivalidad, pues este 21 de abril vermeos a Adam Copeland, Eddie Kingston y Mark Briscoe ante The House of Black, representado por Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews. Adam Copeland hizo su entrada al ring. La música de Willow Nightingale sonó, sin embargo, ella no apareció. Luego, vimos a Nightingale agarrándose el cuello tras bambalinas, aparentemente atacada. Stokely Hathaway, Kris Statlander y un oficial médico acudieron a revisar a Nightingale. De repente, Brody King apareció por detrás de Copeland y lo atacó, mientras que la Campeona TBS Julia Hart apareció en la rampa. King impactó a Copeland con una plancha cruzada. Luego, King se metió en el ring y Copeland lo siguió arrastrándose. La lucha oficialmente comenzó con King golpeando a Copeland con un splash en la esquina, seguido de un machetazo al pecho. King continuó con puñetazos en la esquina. Ambos hombres se tambalearon en la cuerda intermedia antes de que Copeland golpeara a King con un puñetazo que lo sacó de las cuerdas. Luego, Copeland realizó una plancha cruzada sobre King, pero este respondió con un machetazo. Copeland conectó una botaza a la cara y luego un blockbuster desde la cuerda superior. Intentó un spear, pero King lo detuvo con un lazo al cuello. King buscó una bala de cañón en el esquinero, pero Copeland se apartó. Nightingale finalmente llegó al ring, animando a Copeland y dándose el relevo a sí misma. Nightingale realizó una plancha cruzada sobre King, seguido por un spear de Copeland. Nightingale ejecutó una bala de cañón en la esquina sobre King, pero Hart entró al ring y golpeó a Nightingale con una cadena mientras el réferi estaba distraído. Hart aplicó su sumisión sobre Nightingale y esta se rindió. El Final Hartless de Julia Hart para Willow Nightingale.

Contras Fue algo corto el encuentro.



► Tras la contienda, The CEO Mercedes Moné apareció con una silla en la mano. Hart y King lograron salir corriendo a la rampa, y luego, hubo un encontronazo algo tenso entre Moné y Nightingale antes de que Copeland liberara las cargas al darle la mano a Copeland.

► Renée Paquette entrevistó a Samoa Joe tras bambalinas. Joe dijo que Swerve Strickland era más una molestia que un adversario digno. Luego, Joe dijo que no importaba cuántas veces pusiera a Strickland en el suelo, él seguía levantándose, lo que le recordaba más a un saco de boxeo que a un futuro Campeón Mundial.

► Paquette luego habló sobre Swerve Strickland y Prince Nana sosteniendo el título mundial de AEW la semana pasada, y Joe dijo que estaba preocupado por cómo su título necesitaba ser desinfectado después de la semana pasada, ya que sabían dónde había estado Nana.

► Joe luego llamó a Strickland un artista del estrangulamiento, es decir, una forma de llamar a alguien que casi siempre está cerca de ganar el gran premio, pero que siempre se queda corto. Joe luego dijo que la historia se repetiría en Dynasty cuando él cementara su legado como el mejor Campeón Mundial de Peso Completo de AEW de todos los tiempos. Joe luego dijo que Strickland era un artista del estrangulamiento, pero que en Dynasty sería él quien haría que Strickland se ahogara.

► The Young Bucks hicieron una viñeta junto a Kazuchika Okada diciéndole a FTR que vieran su próxima lucha para que se prepararan para lo que les tocaba en AEW Dynasty. Luego, Okada terminó esto mandando una advertencia a PAC para su lucha titular de este próximo domingo.

AEW DYNAMITE 17 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Elite vs. PAC, Penta el Zero M y Daniel García ►2- Daniel García, PAC y Penta el Zero M vs. Kazuchika Okada, Matthew Jackson y Nicholas Jackson El combate lo empezaron Okada y PAC. Okada expondrá su Campeonato Continental AEW ante PAC este 21 de abril en Dynasty. Por su parte, los Young Bucks buscará el vacante Campeonato Mundial de Parejas AEW, en una lucha de escaleras ante FTR, también en Dynasty. Penta y Daniel García salvaron a FTR de un ataque de los Young Bucks en el pasado Collision y por eso llegamos a este encuentro. Los Young Bucks emboscaron a PAC desde atrás mientras Okada hacía a un lado a Penta y García. Nicholas entró al ring y recibió una serie de patadas por parte de PAC. Luego, PAC conectó unas patadas voladoras sobre Nicholas y lo dejó tambaleándose antes de dar el relevo a Penta. La combinación de un moonsault y una guillotina de pierna ejecutada por Penta y PAC dejó a Nicholas en apuros, pero Okada intervino a traición, cegando a Penta mientras el réfier estaba distraído, manteniendo a PAC fuera del ring. Matthew tomó el relevo y comenzó a desgastar a Penta antes de hacer el relevo con Nicholas. Sin embargo, Penta logró enviar a Matthew fuera del ring con fuerza. Luego, Penta atacó a Nicholas con una patada en su abdomen y dio el relevo a García. Este último ejecutó un supléx para atacar a Nicholas y continuó con una serie de puñetazos en la esquina del ring. García corrió hacia las cuerdas, pero Okada lo sacó del ring. Aun así, García no se detuvo y continuó golpeando a Nicholas en el exterior del ring. García repartió algunos machetazos tanto a Okada como a Nicholas antes de llevar a Nicholas de vuelta al ring y conectar un supléx. En ese momento, Matthew tomó el micrófono y desafió a García a demostrar su valía. Tras un rápido intercambio verbal, García respondió con un supléx. PAC entró al ring y golpeó a Matthew con un puñetazo, seguido de un codazo y un supléx alemán. Posteriormente, Okada tomó el control y, junto con The Elite, castigaron a PAC. Okada ejecutó una combinación devastadora de martinete y rompe espaldas sobre PAC, dejándolo en una posición vulnerable. Penta intervino y atacó a Okada, intentando un toque de espaldas, pero Nicholas intervino y frustró el intento. Nicholas y Matthew realizaron un doble supléx sobre Penta con la ayuda de Nicholas. Sin embargo, García entró al ring para nivelar el campo de juego. PAC regresó con una serie de antebrazos sobre Okada y subió a la cuerda superior, pero Matthew lo detuvo al tropezarlo cuando el réferi no estaba mirando. García entró al ring y continuó golpeando a Okada con antebrazos. Okada respondió con unas patadas voladoras, pero García contraatacó con una rodada a espaldas. A pesar del esfuerzo de García, Okada se liberó y conectó un martinete. Luego, Penta intentó un Sling Blade, pero Okada lo anticipó con otro martinete. Finalmente, Okada tomó el relevo y ejecutó su devastador remate final sobre García, asegurando la victoria para su equipo. El Final Rainmaker de Kazuchika Okada sobre Daniel García.

Contras Nada negativo para destacar.



► Tras el combate, The Young Bucks atacaron a Daniel García con el EVP Trigger. Matthew persiguió a Penta y metió una escalera al ring. García estuvo a punto de que Nicholas le callera encima desde la escalera para enviar un mensaje a FTR, pero PAC logró derribarlo con el martillo con el que tocan la campana.

► Carlos Cabrera está en la mesa de comentaristas de AEW y ha sido una gran añadidura. Mejoró bastante el nivel de la mesa de comentarios de AEW en español.

► «Lionheart», el «Corazón de León» Chris Jericho y el Campeón FTW, Hook, aparecieron. Taz ya estaba en el ring. Y dijo que solo quería asegurarse de que todo estuviera bien y chévere con su hijo. Jericho dijo que él era el más grande de todos los tiempos, y que todos lo que lo han escuchado han encontrado éxito de gran manera.

► Pero que parece ser que Hook no lo escuchó en su más reciente combate. Sin embargo, Jericho dice que sabe que puede hacer que Hook llegue a la cima y le pregunta si está listo para sentarse bajo las brillantes ramas de este «árbol de aprendizaje».

► Hook le respondió que no, que él no necesitaba la ayuda de Jericho. Jericho interrumpió a Taz cuando este quería decirle algo a Hook y le dijo al joven que era momento de liberarse de las influencias negativas en su vida. Jericho luego le dijo a Hook que no está listo para triunfar porque no es tan bueno como él cree.

► Taz trató de calmar la situación, pero Hook luego encaró a Jericho y le dijo que había cruzado una línea. «Te mostraré que estoy listo. Te lo mostraré en cualquier lugar y momento». Hook luego le dijo a Jericho que se saliera de SU ring y Jericho se fue.

AEW DYNAMITE 17 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Elite vs. PAC, Penta el Zero M y Daniel García ►3- Deonna Purrazzo vs. Mariah May Deonna Purrazzo fue quien retó a esta lucha a Mariah May, quien lucha vestida como la antigua versión de Toni Storm, con su indumentaria. El objetivo de Purrazzo es claro, a las buenas o a las malas, busca otra oportunidad titular ante la Campeona Mundial de Peso Completo AEW, pero la Timeless no quiere, pues ya la venció en el PPV AEW Revolution 2024, y para Dynasty, defenderá el cetro ante Thunder Rosa. La lucha comenzó con Purrazzo golpeando a May con varios golpes y tratando de ponerla en una llave al brazo. May evitó la llave y terminó fuera del ring, mientras Purrazzo intentaba mantenerla abajo. Storm entonces ayudó a May a moverse fuera del camino y May comenzó a golpear a Purrazzo. Purrazzo luego golpeó a May con un DDT reforzado con ayuda de las sogas y luego subió a la cuerda superior. May hizo que Purrazzo cayera al ringside. Purrazzo luego golpeó a May antes de que ambas se enfrentaran con golpes de antebrazo. May luego golpeó a Purrazzo con un antebrazo, pero Purrazzo puso a May en el Fujiwara Armbar. May escapó y golpeó a Purrazzo con un cabezazo, luego siguió con una proyección de cadera. May luego golpeó a Purrazzo con un Tornado DDT y la cubrió, pero Purrazzo contraatacó para llevarse la victoria. El Final Rodada a espaldas de Deonna Purrazzo.

Contras Nada negativo para comentar.



AEW DYNAMITE 17 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Elite vs. PAC, Penta el Zero M y Daniel García ►4- Orange Cassidy vs. Shane Taylor Orante Punch de Orange Cassidy. Una luchai nteresante y dinámica. Shane Taylor se ha venido ganando a pulso el estar en más luchas en los shows de AEW, pues ha demostrado ser bastante bueno. Nos recuerda a Keith Lee. La lucha comenzó con Cassidy conectando un par de patadas voladoras a Taylor. Luego, Cassidy intentó un Tornado DDT, pero Taylor lo contrarrestó con una desnucadora usando la cuerda superior. Lee Moriarty golpeó a Cassidy en el exterior mientras Taylor distrajo al réferi. Moriarty luego envió a Cassidy de regreso al ring. Taylor golpeó a Cassidy con un machetazo. Cassidy hizo que la cabeza de Taylor rebotara en el esquinero superior y lo golpeó con algunos puñetazos. Anthony Ogogo y Lee Moriarty intentaron interferir mientras Cassidy se tambaleaba en la cuerda superior, pero Cassidy los evitó, los espantó. Luego, Cassidy golpeó a Taylor con un Stun-Dog Millionaire, seguido de tope suicida sobre Moriarty y Ogogo en el exterior. Cassidy intentó un Orange Punch sobre Taylor, pero este lo evitó. Luego, Cassidy golpeó a Taylor con un Orange Punch, pero Taylor respondió con una palmada abierta a la cara. Cassidy conectó por segunda vez su remate final para la victoria. El Final Orange Punch de Orange Cassidy.

Contras



► Tras la contienda, Moriarty y Ogogo atacaron a Cassidy hasta que FTR salieron para ayudarlo. Pero un hombre con un hoodie atacó a Dax Harwood y Cash Wheeler con una silla… ¡Y resultó ser Trent Beretta! FTR y Orange Cassidy siguieron siendo brutalmente atacados por Shane Taylor Promotions.

► Se recapituló el ataque de Roderick Strong y The Undisputed Kingdom a Kyle O’Reilly el pasado sábado en AEW Battle of the Belts X.

"When we step into the ring, I am gonna break you, and I'm gonna end you forever!"

AEW DYNAMITE 17 de abril 2024 | Resultados en vivo | The Elite vs. PAC, Penta el Zero M y Daniel García ►5- Claudio Castagnoli vs. Will Ospreay <br /> La lucha comenzó con Castagnoli conectando un uppercut europeo a Ospreay. Luego, Castagnoli intentó un conteo, pero Ospreay se liberó. Ospreay trató de ejecutar una huracarrana sobre Castagnoli, pero este lo atrapó y le aplicó una quebradora de espaldas. Ospreay respondió con una serie de machetazos, pero Castagnoli contraatacó con una huracarrana desde la segunda cuerda. Ospreay golpeó a Castagnoli en el exterior del ring y buscó volar, pero Castagnoli se apartó. Ospreay golpeó a Castagnoli con un puñetazo desde la barricada, luego estrelló su rostro contra la ceja del ring y lo regresó al ring. Ospreay intentó regresar al ring, pero Castagnoli lo atrapó y lo golpeó con un puñetazo y un doble pisotón. Castagnoli continuó con una quebradora de espaldas antes de que ambos intercambiaran golpes. Ospreay conectó una huracarrana y luego intentó una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras sobre la cuerda superior, pero Castagnoli lo envió contra la ceja del ring, impactando su espalda. Ospreay golpeó a Castagnoli con un antebrazo desde la cuerda superior y lo atrapó en un Sharpshooter, pero Castagnoli contrarrestó con uno propio. Ospreay intentó llegar a las cuerdas, pero Castagnoli lo convirtió en un crossface. Ospreay logró revertirlo en un intento de cuenta, pero Castagnoli se liberó. Ospreay buscó el Os Cutter, pero Castagnoli lo esquivó. Luego, Ospreay lo derribó con un powerbomb y varias patadas antes de que Castagnoli le propinara golpes en la sección media en la esquina. Castagnoli golpeó a Ospreay, pero este se levantó rápidamente y le conectó un enzuigiri. Castagnoli contraatacó con un Death Valley Driver, pero Ospreay respondió con un Spanish Fly. Castagnoli intentó un uppercut pop-up y luego un Giant Swing, el Helicóptero, pero Ospreay escapó con un Tornado DDT y un Phoenix Splash modificado. Finalmente, Ospreay ejecutó su movimiento final para llevarse la victoria. El Final Hidden Blade de Will Ospreay.

Contras



► Tras la contienda, La Don Callis Family apareció y atacaron a Claudio Castagnoli hasta que Jon Moxley apareció por entre la multitud para hacer el salve.

► Swerve Strickland y Prince Nana también aparecieron y dijo que temprano en la noche le preguntaron cómo creía que podía vencer a Samoa Joe en Dynasty. Strickland dijo que la semana pasada, dejó a Joe huyendo con miedo como una pequeña perra y que levantó el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en el aire, por todo lo alto.

► Strickland luego retó a Joe a que saliera y le dijera lo que dijo en su cara. Samoa JOe apareció y pese a toda la seguridad, Strickland se lanzó desde el esquinero con su pisotón, el Swerve Stiomp y cayó sobre la cara de uno de los de seguridad. Luego, quedó cara a cara con Joe, quien lo atacó y lo mandó de regreso al ring. Strickland le dio una botaza en la cara a Joe y luego, lo atacó con su House Call.

► Joe luego atacó a Strickland con su Muscle Buster y se paró sobre Strickland mientras elevaba el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW para terminar así el show de esta noche.