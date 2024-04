Cuando una estrella de la talla de Mercedes Moné entra a una compañía como AEW enseguida surge la pregunta de cuándo va a luchar por el Campeonato Mundial. Pero de momento «The CEO» está enfocada en otras historias. Aún así, Toni Storm ya la amenazaba cuando ni siquiera se sabía que firmaría con la casa Élite allá por mayo de 2023: “Cualquiera de las opciones. Quiero decir, no sé sobre el grupo. No sé si ella es material Outcast, pero también le daré una paliza. Romperé su otro pie. Eso será bueno”.

► «AEW está llena de luchas soñadas»

Y parece que la «Timeless» realmente tiene ganas de ese combate pues recientemente decía esto en News4Jax,:

«Señorita Mone. Todo es sobre el dinero. El dinero. Estoy justo aquí. Soy, sin duda, dinero, ¿no es así? Toda esta charla sobre dinero. Todo este asunto del dinero. El dinero está aquí mismo, cariño. Tengo esto [Campeonato Femenino de AEW].»

Por otro lado, la campeona también está ocupada, está programada para defender el título contra Thunder Rosa en Dynasty.

Como curiosidad, Toni Storm y Mercedes Moné compartieron cuadrilátero en 7 ocasiones cuando eran compañeras en WWE. Aunque de ellas no se puede destacar mucho pues nunca tuvieron un mano a mano y la mayoría fueron en eventos no televisados. Otra vez formaron equipo en SmackDown y en dos más lucharon en relevos en Survivor Series. Además, aquella época de la ahora Campeona Mundial AEW, al menos dejando a un lado NXT y NXT UK, no fue nada exitosa.