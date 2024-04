Damian Priest contesta a las palabras que Drew McIntyre le ha estado dedicando desde que lo destronó como Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE en WrestleMania XL cobrando su maletín de Money in the Bank cuando el hasta entonces -durante 5 minutos- monarca había sido atacado por CM Punk al término de su victoria sobre Seth Rollins.

► Damian Priest, nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE

«Me importa un comino lo que diga Drew. Drew ha estado hablando durante meses. Todo lo que hace es hablar. Olvidó cómo actuar, y por eso perdió en WrestleMania. Por eso perdió en Raw. El antiguo Drew McIntyre, el que siempre menciona, cuando tuvo su momento pero no había fanáticos, ese tipo hacía el trabajo. Este tipo, todo lo que hace es hablar, quejarse y lloriquear, y luego pierde. Se lo hace a sí mismo, así que me importa un comino. Seguro está en redes sociales. Eso es lo que le importa ahora, y la gente, ‘Oh, sí, Drew, eres gracioso.’ Puedo ser serio.»

«The Archer of Infamy» también habla de esperar el momento perfecto para canejar:

«He estado diciendo que quería la oportunidad perfecta, el momento adecuado, todo, tenía que ser perfecto. WrestleMania, no puede ser más perfecto que eso. Así que este era el momento. Oh, fue como una bola de emociones. Es todo lo que quería. Estaba emocionada, feliz, orgullosa.»

El nuevo campeón ya tiene a su primer retador, Jey Uso. Todavía no se sabe cuando se enfrentarán por el título pero probablemente sea en Backlash France.

