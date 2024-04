«Ella es una de mis oponentes soñadas, especialmente para WrestleMania. Solo espero que algún día tengamos esa lucha, y creo que es un gran enfrentamiento que puede ocurrir con o sin un título en juego. Por supuesto, iría tras un título con Charlotte Flair, pero también siento que esa lucha sería tan grande que no necesitaría un campeonato (…)». Esto decía Bianca Belair de Charlotte Flair en enero. De un tiempo a esta parte, viene hablando de un futuro combate entre ellas, mientras «The Queen» se recupera de su última lesión.

► Charlotte Flair apunta a Bianca Belair

Y también la 14 veces Campeona Mundial comparte ese deseo, como dio a conocer en ocasiones anteriores y de nuevo en WWE World:

«Realmente quiero ese momento uno a uno con Bianca Belair. De verdad. Después de Bianca, pasemos a Tiffany. No podría estar más orgullosa de ella. Verla, observarla desde casa, viéndola en Australia. Ella se adueña de ello. Va a ser importante. Primero, Bianca y yo, nuestra historia, su atletismo, la respeto mucho como talento. Bianca es la primera oponente con la que me gustaría tener un gran espectáculo en un estadio.»

Las dos luchadoras han compartido las cuerdas en 26 ocasiones, con más o menos historia entre ellas, pero una rivalidad la una contra la otra, sin nadie más involucrado, nunca ha ocurrido. Y si bien no se enfrentaron en WrestleMania 40, recordemos que Charlotte ya avisaba en 2023 de que si no sería en la edición 41 o 42:

«Todos siguen preguntándome eso. Siento que hay tantas oportunidades. Por supuesto, sé que Belair vs. Flair es un combate digno de evento estelar, pero si no sucede en [WrestleMania] 40, sucederá en el 41. Si no es en el 41, será en el 42. No quiero mencionar a una persona en concreto, porque ¿y si no estoy reconociendo algo que podría estar ahí y ser increíble?».