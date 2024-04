Thunder Rosa a Toni Storm: «Más te vale temerme»

Durante el episodio de Dynamite del 10 de abril, Toni Storm y Thunder Rosa tuvieron un brindis camino a su lucha por el Campeonato Mundial de AEW en Dynasty que terminó con la «Timeless» atacando a la «Mera Mera» y borrando la pintura de su cara; la mexicana fue salvada por Deonna Purrazzo pero su enojo hizo tratar mal a «The Virtuosa». Al término del programa, tanto en un video para las redes de la casa Élite como en una respuesta que dio al mismo en X la retadora al título envió un mensaje a la campeona.

► Thunder Rosa a Toni Storm

«Antonia, ¿intentaste avergonzarme? ¿Intentaste faltarme al respeto? ¿Intentaste acosarme? ¿Crees que esta es mi primera vez? Llevo suficiente tiempo en este negocio para saber que cuando alguien habla toda esta basura y hace todas estas tonterías, es porque vives gratis en su mente. No puedes faltarme al respeto. Porque eso solo me hace más fuerte. ¿Cómo crees que gané el título hace dos años? ¿Cómo crees que pude mantenerlo? En Dynasty, no va a ser diferente. Lo recuperaré. Antonia, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué hiciste esto? ¿Tienes miedo? Bueno, si temes a la Thunder Rosa con la pintura facial [se limpia la pintura], deberías tener más miedo de la que no la lleva«.

Thunder Rosa fue Campeona Mundial de AEW durante 172 días de marzo a septiembre de 2022. Defendió el título en seis ocasiones, siendo una de ellas ante la misma Toni Storm en Forbidden Door. Nunca lo perdió, tuvo que devolverlo debido a una grave lesión que la tuvo mucho tiempo lejos de los cuadriláteros.

► El menú (de momento) de AEW Dynasty

AEW Dynasty se llevará a cabo el 21 de abril en la Chaifetz Arena en St. Louis, Missouri, Estados Unidos.

Campeonato Mundial AEW : Samoa Joe vs. Swerve Strickland

: Samoa Joe vs. Swerve Strickland Campeonato Mundial Femenil AEW : Toni Storm vs. Thunder Rosa



: Toni Storm vs. Thunder Rosa Campeonato TBS : Julia Hart vs. Willow Nightingale



: Julia Hart vs. Willow Nightingale Campeonato Mundial de Parejas AEW : The Young Bucks vs. FTR



: The Young Bucks vs. FTR Campeonato Continental AEW : Kazuchika Okada vs. PAC

: Kazuchika Okada vs. PAC Will Ospreay vs. Bryan Danielson

Adam Copeland, Eddie Kingston y Mark Briscoe vs. The House of Black