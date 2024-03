Adam Cole: «Quiero luchar con Will Ospreay»

Will Ospreay acaba de entrar en AEW y no faltan quienes quieran verse las caras con él. De momento, «The Aerial Assassin» ha luchado y derrotado a Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher y Katsuyori Shibata. Además, está programado para luchar con Powerhouse Hobbs en el Dynamite del 3 de abril y con Bryan Danielson en Dynasty.

► Adam Cole apunta a Will Ospreay

Y alguien más ha levantado la mano para luchar con él: Adam Cole. El líder de The Undisputed Kingdom está lesionado y no se sabe cuándo va a volver a luchar pero mientras hablaba recientemente en un stream de Kenny Omega puso en claro que Ospreay es su favorito como oponente de los nuevos fichajes de la casa Élite:

«Para mí, creo que sería Will Ospreay (a quien estoy esperando enfrentar entre los recientes fichajes de AEW)… con quien solo he tenido un par de encuentros… Pero hace años, en el Reino Unido, y luego una vez en New Japan. Pero creo que fue allá por, oh Dios mío, ¿2015 tal vez? Hace mucho tiempo, pero sí, definitivamente me encantaría luchar contra Will.»

Hasta la fecha, los dos All Elite compartieron cuadrilátero en 6 ocasiones:

PWG Battle Of Los Angeles 2016 – Matt Sydal, Ricochet y Ospreay vencieron a Mount Rushmore 2.0 (Cole y The Young Bucks)

– Matt Sydal, Ricochet y Ospreay vencieron a Mount Rushmore 2.0 (Cole y The Young Bucks) NJPW Destruction In Hiroshima 2016 – Cole retuvo el Campeonato Mundial ROH ante Ospreay

– Cole retuvo el Campeonato Mundial ROH ante Ospreay NJPW Road To Destruction 2016 – CHAOS (Tomohiro Ishii, Ospreay y YOSHI-HASHI) derrotaron al BULLET CLUB (Cole, Kenny Omega y Yujiro Takahashi)

– CHAOS (Tomohiro Ishii, Ospreay y YOSHI-HASHI) derrotaron al BULLET CLUB (Cole, Kenny Omega y Yujiro Takahashi) NJPW King Of Pro-Wrestling 2016 – CHAOS (Tomohiro Ishii, Ospreay y YOSHI-HASHI) vencieron al BULLET CLUB (Cole, Bad Luck Fale y Yujiro Takahashi)

– CHAOS (Tomohiro Ishii, Ospreay y YOSHI-HASHI) vencieron al BULLET CLUB (Cole, Bad Luck Fale y Yujiro Takahashi) NJPW Power Struggle 2016 – BULLET CLUB (Cole, Kenny Omega y The Young Bucks) derrotaron a CHAOS (Gedo, Hirooki Goto, Kazuchika Okada y Ospreay)

– BULLET CLUB (Cole, Kenny Omega y The Young Bucks) derrotaron a CHAOS (Gedo, Hirooki Goto, Kazuchika Okada y Ospreay) PROGRESS Chapter 40: Intercepted Angel – Cole derrotó a Ospreay