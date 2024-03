Durante el episodio de AEW Dynamite del 27 de marzo, Will Ospreay derrotó a Katsuyori Shibata. Una victoria que le da todavía más fuerza en el camino a enfrentar a Bryan Danielson en Dynasty. «The American Dragon» también venció a «The Wrestler» en Collision el 16 de marzo.

Will Ospreay will NOT stay down!

Al término del programa, durante una entrevista tras bastidores, «The Aerial Assassin» dedicó unas palabras a sus dos compañeros, reconociendo su fanatismo por Shibata y mostrando sus ganas de vérselas con Danielson el 21 de abril en la Chaifetz Arena en St. Louis, Missouri.

«Compa, claro. La belleza de esto es que Bryan y yo vemos a Shibata como la vara de medir de lo que es la lucha libre profesional. Ahora, si ves lo que Bryan Danielson hizo cuando enfrentó a Shibata, lo recuerdo, el tipo consiguió una victoria rápida. ¿Quieres saber cuál es la diferencia con mi victoria? Aguanté todo ese castigo. Nadie tiene la resistencia que yo tengo. ¿Cómo lo vencí hoy? ¿Entonces cómo lo vencí hoy? Storm-driver, Hidden Blade, uno, dos, tres. No fue rápido, nada de eso, no fue una victoria por casualidad. Simplemente fui el mejor luchador.

«Shibata es la vara de medir de lo que es la lucha libre profesional, y nadie lo hace igual que él. Pero esta noche, fui el hombre mejor. Mírame, compa. Destrozado. Estoy todo rojo por todas partes. Probablemente tenga algunos moretones por ahí. Aún estoy listo. Todavía estoy listo para ir ronda por ronda con uno de los mejores, Bryan Danielson. El veintiuno de abril no puede llegar lo suficientemente pronto. Nos vemos entonces, campeón. Espero que estés en forma».

EXCLUSIVE! After a hard-fought victory on #AEWDynamite, our cameras catch up with Will Ospreay!@willospreay pic.twitter.com/yl0AwKmySl

— All Elite Wrestling (@AEW) March 28, 2024