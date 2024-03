AEW COLLISION 16 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Katsuyori Shibata vs. Bryan Danielson ►2- CAMPEONATO FEMENIL TBS; OPEN HOUSE MATCH: Julia Hart (c) vs. Trish Adora

Este es otro de los famosos retos abiertos de Julia Hart. En este 2024, la luchadora ha tenido 3 victorias y 2 derrotas. A nivel individual no ha caído este año. Por su parte, Trish Adora lleva un antirécord de 10 derrotas. Al inicio se explicaron DOS veces las reglas y estipulaciones. Si Julia Hart vencía y retenía el título, como lo hizo, Trish Adora no podía estar acompañando a The Infantry cuando estos se enfrentaran más adelante a House of Black, Julia Hart sí podrá decir presente. La campana sonó y la lucha comenzó. Hart y Adora se enfrentaron cara a cara. Adora tomó los brazos de Hart y los tiró hacia atrás. Intentó un rápido toque de espaldas, pero la campeona se liberó. Hart consiguió sujetar a Adora, pero esta se liberó y la mandó fuera del ring. Durante los cortes comerciales, Hart devolvió a Adora al ring y la castigó con patadas y un estrangulamiento con las piernas a la cintura. De vuelta de los comerciales, Hart mantuvo a Adora en un estrangulamiento a la cabeza. Adora se liberó con una gran patada al rostro. Adora contraatacó con un rompehombros y cubrió a Hart para una cuenta de dos. Intentó una patada, pero Hart la esquivó y la derribó. Luego, intentó cubrir a Adora para una cuenta de dos. Hart derribó a Adora y la golpeó en la cara. Luego, realizó un su remate final desde la cuerda superior y cubrió a Adora para retener el título.