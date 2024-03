AEW RAMPAGE 15 DE MARZO 2024 .— Orange Cassidy y Trent Beretta continúan su preparación para el torneo que coronará a los nuevos Campeones Mundiales de Parejas AEW. Este viernes enfrentarán a dos de los miembros de la Dark Order: Evil Uno y John Silver, quienes seguramente también quieren formar parte de la justa. Y será precisamente este viernes cuando se den a conocer las llaves del torneo. La acción de AEW Rampage se emite desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts.

En una lucha de tercias, el Undisputed Kingdom (Roderick Strong, Matt Taven y Mike Bennett) enfrentarán a Action Andretti y Top Flight (Darius Martin y Dante Martin).

También fue programada una lucha de altos vuelos entre el poderoso Konosuke Takeshita y el enmascarado mexicano Komander.

Además, la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, tendrá una lucha de relevos, acompañada por Mariah May, contra Kayla Sparks y Little Mean Kathleen.

AEW Rampage 15 de marzo 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro