Becky Lynch: «Ronda Rousey no sabía luchar»

Sin que sirva de precedente, un servidor no puede posicionarse del lado de Ronda Rousey en los particulares argumentos que esta expone para ahora lucir como detractora de WWE, aprovechando el tour promocional de su nuevo libro.

Y Eric Bischoff, sin que tampoco sirva de precedente, puso los puntos sobre las íes ante los micrófonos de su podcast.

«Nunca he tenido realmente en gran consideración a Ronda […] Cuando Holly Holm la noqueó, se acabó. Eso la cambió de forma dramática. Incluso su personalidad, su personaje en UFC, era una quejica […] Primeramente, le dieron el rol equivocado [en referencia a que nunca debió ejercer de técnica] y nunca vi que de verdad quisiera estar allí. Siempre tuve esa sensación. No significa que yo tenga razón, pero siempre me dio la impresión de que estaba ahí por el dinero. Realmente no se mostraba apasionada por lo que hacía. Creo que cuando Holly Holm la noqueó, perdió su pasión por todo […]

«Escucharla decir esas cosas ahora, suena tan amargada y enojada que suena como cuando perdió con Holly Holm en UFC […] Creo que algo cambió en ella. Nunca he hablado con ella. No sé si estoy equivocado o en lo cierto, pero es la sensación que tengo. Es una mujer amargada y enojada. Con suerte, venderá muchos libros. Creo que se está enterrando a sí misma».