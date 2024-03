Eric Bischoff: «Ronda Rousey es una amargada»

WWE le ofreció a Ronda Rousey una plataforma donde permanecer relevante tras su retiro de las artes marciales mixtas. Fue presentada como la mayor contratación femenil en la historia de la compañía, ganó campeonatos, pasó por encima de casi toda luchadora que le pusieron delante e incluso estelarizó WrestleMania 35 junto a Becky Lynch y Charlotte Flair; hito para las mujeres de la empresa que habrían merecido Mercedes Moné (entonces Sasha Banks) o Bayley antes que ella.

Con todo, Rousey dice sentirse hoy poco menos que arrepentida de haber trabajado en WWE, a la que califica de «mier*a». Obvio, son muy legítimas sus consideraciones sobre Vince McMahon y el ambiente patriarcal que siempre ha destilado la empresa, pero esto ya lo sabíamos antes de su reciente sarta de vituperios. Rousey no nos descubre la pólvora precisamente.

Véase, para haber sido víctima de una cultura «sexista y patriarcal», Rousey salió bastante beneficiada, y si en su día no alzó la voz, ¿por qué lo hace en estos momentos? Buen motivo parece la publicación de su nuevo libro, ‘Our Fight’.

Ninguna figura pública de WWE se ha pronunciado todavía al respecto de las críticas vertidas por Ronda Rousey. Sin embargo, sí lo hace ahora Eric Bischoff ante los micrófonos de su podcast ’83 Weeks’. Y el ex presidente de WCW deja claro su posicionamiento en tal asunto.

«Nunca he tenido realmente en gran consideración a Ronda […] Cuando Holly Holm la noqueó, se acabó. Eso la cambió de forma dramática. Incluso su personalidad, su personaje en UFC, era una quejica […] Primeramente, le dieron el rol equivocado [en referencia a que nunca debió ejercer de técnica] y nunca vi que de verdad quisiera estar allí. Siempre tuve esa sensación. No significa que yo tenga razón, pero siempre me dio la impresión de que estaba ahí por el dinero. Realmente no se mostraba apasionada por lo que hacía. Creo que cuando Holly Holm la noqueó, perdió su pasión por todo […]

«Escucharla decir esas cosas ahora, suena tan amargada y enojada que suena como cuando perdió con Holly Holm en UFC […] Creo que algo cambió en ella. Nunca he hablado con ella. No sé si estoy equivocado o en lo cierto, pero es la sensación que tengo. Es una mujer amargada y enojada. Con suerte, venderá muchos libros. Creo que se está enterrando a sí misma».