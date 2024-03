Dos semanas atrás WWE y MLB anunciaron que los cinturones de campeón personalizados en los 30 equipos de las Grandes Ligas de Béisbol estaban disponibles en WWE Shop.

Productos Oficiales con Licencia de MLB Disponibles para Compra en http://MLBShop.com, http://WWEShop.com y http://Fanatics.com

STAMFORD, Conn., 19 de marzo de 2024 – WWE, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), y Major League Baseball anunciaron hoy el lanzamiento de cinturones de campeonato de la WWE inspirados en la MLB para los 30 equipos antes del Día de Apertura de 2024.

Estos productos, oficialmente licenciados por la MLB, presentan los colores y la marca oficial de los 30 equipos.

Los cinturones de campeonato de la WWE ya están disponibles para su compra a través de http://MLBShop.com, http://WWEShop.com y http://Fanatics.com.

MLB Legacy Titles are here! Kickoff the 2024 season with these NEW MLB Legacy Titles! Shop your favorite team today! #WWEShop #WWE #MLB 🛒: https://t.co/2HopoBUBOv pic.twitter.com/nHEg8r7VmN — WWEShop.com (@WWEShop) March 19, 2024

► WWE con MLB y NFL

Lo mismo hizo la compañía luchística en su momento con la NFL. Y con MLB lanzaron también máscaras. De todo ello habla Eric Bischoff en el reciente episodio de Strictly Business:

«Ese [es el objetivo, alcanzar nuevas audiencias] y ganar un montón de dinero. Quiero decir, me gustaría saber cuántos ingresos genera para la WWE, específicamente sus réplicas de cinturones y cinturones de campeonato, y este tipo de souvenirs coleccionables. Debe ser una cantidad enorme, ¿sabes? Cada vez que voy a un evento importante, veo a personas caminando con estas cosas colgadas sobre sus hombros. Y no son baratas, algunas son realmente pesadas y bonitas. Me intriga saberlo.

«Brandon Thurston, si estás escuchando, hagamos un poco de investigación y veamos si podemos averiguarlo. Estoy seguro de que está enterrado en algún lugar profundo de los archivos [SEC]. Probablemente necesitaríamos un contador forense para descifrarlo todo, pero sería realmente interesante saber, aunque solo sea una estimación, cuántos ingresos se generan exclusivamente a partir de todos los productos de la WWE, especialmente sus cinturones. Sería un dato genial para conocer.»